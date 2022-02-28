Что важно иметь в аптечке для бомбоубежища: в Минздраве дали экстренный список

В Министерстве здравоохранения напомнили о необходимых вещах и препараты, которые важно взять с собой, если вы находитесь в бомбоубежище после вторжения российских войск в Украину.
Список появился в пресс-службе Минздрава.
"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку", - советуют в ведомстве.
Список необходимых препаратов и предметов для укрытия:
"Напоминаем: если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарства с собой", - добавили в ведомстве.
Ранее мы писали про список бомбоубежищ по всей Украине.