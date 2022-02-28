Что важно иметь в аптечке для бомбоубежища: в Минздраве дали экстренный список

"Кроме теплых вещей, воды и продуктов необходимо взять с собой аптечку. Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку", - советуют в ведомстве.

Список необходимых препаратов и предметов для укрытия:

пластыри разных размеров;

активированный уголь от интоксикации;

препарат для снижения жара;

препарат для обезболивания;

противоаллергический препарат;

лекарства от диареи;

лекарство от желудочной инфекции;

капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз;

лекарства, которые вы принимаете (дозировка минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы;

запас масок;

термометр.

"Напоминаем: если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забывайте взять лекарства с собой", - добавили в ведомстве.