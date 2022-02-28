Що важливо мати в аптечці для бомбосховища: в МОЗ дали екстрений список

В Міністерстві охорони здоров'я нагадали про необхідні речі і препарати, які важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі після вторгнення російських військ в Україну.
Список з'явився в пресслужбі МОЗ.
"Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку", - радять у відомстві.
Список необхідних препаратів і предметів для сховища:
"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - додали у відомстві.
Раніше ми писали про список бомбосховищ по всій Україні.