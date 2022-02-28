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Що важливо мати в аптечці для бомбосховища: в МОЗ дали екстрений список

Автор: Світлана Мащенко

В Міністерстві охорони здоров'я нагадали про необхідні речі і препарати, які важливо взяти з собою, якщо ви перебуваєте в бомбосховищі після вторгнення російських військ в Україну.

Список з'явився в пресслужбі МОЗ.

"Окрім теплих речей, води та продуктів необхідно взяти з собою аптечку. Складіть усе необхідне в спеціальну сумку або косметичку", - радять у відомстві.

Список необхідних препаратів і предметів для сховища:

  • пластирі різних розмірів;
  • активоване вугілля від інтоксикації;
  • препарат для зниження жару;
  • препарат для знеболення;
  • протиалергічний препарат;
  • ліки від діареї;
  • ліки від шлункової інфекції;
  • краплі на випадок інфекційно-запальних захворювань очей;
  • ліки, що ви приймаєте (дозування щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози;
  • запас масок;
  • термометр.

"Нагадуємо: якщо ви маєте хронічні захворювання та приймаєте систематичне лікування, не забувайте взяти ліки з собою", - додали у відомстві.

Раніше ми писали про список бомбосховищ по всій Україні.

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Мінстерство охорони здоров'я України