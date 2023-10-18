Важливий період до кінця жовтня: що потрібно знати кожному знаку Зодіаку

Овен

Ваша сміливість є чарівною тільки в тому випадку, якщо вона не досягається за рахунок інших.

Телець

Ніхто не може прочитати ваші думки, тому вам слід почати їх розповідати та пояснювати, чому ви засмучені.

Близнюки

Інші люди не повинні розважати вас, коли вам нудно.

Рак

Той факт, що інші люди не так відкрито висловлюють свої почуття, як ви, не означає, що їхні почуття є менш важливими.

Лев

Ви не можете очікувати, що ситуація покращиться, якщо ніколи не зробите нічого, щоб реально її змінити.

Діва

Це нормально - злитися на людей за запізнення, коли це вас справді засмучує.

Терези

Бажання гармонії у своєму колі спілкування цілком зрозуміле, але ви не завжди відповідаєте за її досягнення.

Скорпіон

Той факт, що ваші друзі залишаться з вами, навіть якщо ви не маєте рації, не означає, що ви повинні перевіряти цю теорію.

Стрілець

Бажання уваги - це нормально, але не за рахунок інших людей у вашому оточенні.

Козеріг

Зробіть перерву якнайшвидше, інакше цей місяць може закінчитися серйозним вигорянням.

Водолій

Не всім подобається, коли їх поправляють, коли вони припустилися простої помилки. Тому подумайте, перш ніж щось сказати.

Риби

Якщо ви хочете, щоб люди слухали вас так само як ви їх слухаєте, вам доведеться говорити по-справжньому.