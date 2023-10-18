Важный период до конца октября: что нужно знать каждому знаку Зодиака

Овен

Ваша смелость очаровательна только в том случае, если она не достигается за счет других.

Телец

Никто не может прочитать ваши мысли, поэтому вам следует начать их рассказывать и объяснять, почему вы расстроены.

Близнецы

Другие люди не обязаны развлекать вас, когда вам скучно.

Рак

Тот факт, что другие люди не так открыто выражают свои чувства, как вы, не означает, что их чувства менее важны.

Лев

Вы не можете ожидать, что ситуация улучшится, если никогда не сделаете ничего, чтобы реально ее изменить.

Дева

Это нормально - злиться на людей за опоздание, когда это вас действительно расстраивает.

Весы

Желание гармонии в своем кругу общения вполне понятно, но вы не всегда несете ответственность за ее достижение.

Скорпион

Тот факт, что ваши друзья останутся с вами, даже если вы не правы, не означает, что вы должны проверять эту теорию.

Стрелец

Желание внимания – это нормально, но не за счет других людей в вашем окружении.

Козерог

Сделайте перерыв как можно быстрее, иначе этот месяц может закончиться серьезным выгоранием.

Водолей

Не всем нравится, когда их поправляют, когда они допустили простую ошибку. Поэтому подумайте, прежде чем что-то сказать.

Рыбы

Если вы хотите, чтобы люди слушали вас так же, как вы слушаете их, вам придется говорить по-настоящему.