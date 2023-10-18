Важный период до конца октября: что нужно знать каждому знаку Зодиака

Гороскоп на вторую половину октября обещает важный период в жизни всех представителей зодиакального созвездия. И для каждого знака Зодиака астрологи подготовили фразу, которая даст ключ к событиям в ближайшие две недели.
Какую фразу должен услышать каждый знак Зодиака, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Ваша смелость очаровательна только в том случае, если она не достигается за счет других.
Никто не может прочитать ваши мысли, поэтому вам следует начать их рассказывать и объяснять, почему вы расстроены.
Другие люди не обязаны развлекать вас, когда вам скучно.
Тот факт, что другие люди не так открыто выражают свои чувства, как вы, не означает, что их чувства менее важны.
Вы не можете ожидать, что ситуация улучшится, если никогда не сделаете ничего, чтобы реально ее изменить.
Это нормально - злиться на людей за опоздание, когда это вас действительно расстраивает.
Желание гармонии в своем кругу общения вполне понятно, но вы не всегда несете ответственность за ее достижение.
Тот факт, что ваши друзья останутся с вами, даже если вы не правы, не означает, что вы должны проверять эту теорию.
Желание внимания – это нормально, но не за счет других людей в вашем окружении.
Сделайте перерыв как можно быстрее, иначе этот месяц может закончиться серьезным выгоранием.
Не всем нравится, когда их поправляют, когда они допустили простую ошибку. Поэтому подумайте, прежде чем что-то сказать.
Если вы хотите, чтобы люди слушали вас так же, как вы слушаете их, вам придется говорить по-настоящему.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, к кому из знаков Зодиака придет счастье в ближайшие пять лет.
А также мы писали о том, кто из знаков Зодиака встретит любовь до конца октября.