Важлива кожна перемога: колекція історій спортсменів про життя під час війни у музеї "Голоси мирних"

Спортсмени України завжди гідно представляли батьківщину на міжнародній арені, вирізняючись професіоналізмом, силою духа й тіла та непохитною волею до перемоги. У воєнний час спортивні досягнення набули особливої важливості для України. Напередодні важливих світових подій спорту Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова презентує колекцію історій спортсменів про життя та змагання під час війни з перших вуст.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу музею.

У цих історіях багато про виклики, втрати та досягнення людей, завдяки яким Державний гімн України лунає по всьому світу, а жовто-блакитний прапор майорить на очах у мільйонів. Ви знайдете колекцію тут: https://bit.ly/3RlKzTm

Юна гімнастка Саша Паскаль внаслідок російського обстрілу втратила ногу: дівчинку привалило бетонною плитою. Про те, як Саша вчилася ходити з протезом, повернулася до тренувань та здобула перемогу у 7 років, її мама розповідає за посиланням https://bit.ly/3Xo6gpP

Для спортивного директора донецького Шахтаря Дарійо Срна це третя війна у житті. Він активно допомагає переселенцям. "Хорватія від початку відкрила двері та серця українцям. Ми розуміємо, що це війна", — говорить Дарійо. Його історія за посиланням: https://bit.ly/4cbUK4T

Чемпіон Європи зі стрибків у воду Станіслав Оліферчик на початку війни він був на тренуванні у столиці, а вдома, у Маріуполі лишалися його рідні. "Мама з сестрою щомиті, коли скидали бомби, одна з одною прощалися", - пригадує Станіслав. Його історія тут: https://bit.ly/4aWjGfQ

Влада Седан, журналістка й дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка, живе у Великій Британії із чоловіком та дітьми. Рідні Влади вирішили залишатися вдома, на Вінниччині. Історія родини тут: https://bit.ly/3ySwLtg

Марина Алексіїва — бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України з синхронного плавання — виїжджала з Харкова під обстрілами. Її історія тут: https://bit.ly/3xbVyYA

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 100 тисяч історій українців про війну з перших вуст. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.