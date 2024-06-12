Важна каждая победа: коллекция историй спортсменов о жизни во время войны в музее "Голоса мирных"

Спортсмены Украины всегда достойно представляли родину на международной арене, отличаясь профессионализмом, силой духа и тела и непреклонной волей к победе. В военное время спортивные достижения приобрели особую важность для Украины. В преддверии важных мировых событий спорта Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентует коллекцию историй спортсменов о жизни и соревнованиях во время войны из первых уст.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу музея.

В этих историях много о вызовах, потерях и достижениях людей, благодаря которым Государственный гимн Украины раздается по всему миру, а желто-голубой флаг развевается на глазах у миллионов. Вы найдете коллекцию здесь: https://bit.ly/3RlKzTm

Юная гимнастка Саша Паскаль в результате российских обстрелов потеряла ногу: девочку привалило бетонной плитой. О том, как Саша училась ходить с протезом, вернулась к тренировкам и одержала победу в 7 лет, ее мама рассказывает по ссылке https://bit.ly/3Xo6gpP

Для спортивного директора донецкого Шахтера Дарио Срна это третья война в жизни. Он активно помогает переселенцам. "Хорватия изначально открыла двери и сердца украинцам. Мы понимаем, что это война", - говорит Дарио. Его история по ссылке: https://bit.ly/4cbUK4T

Чемпион Европы по прыжкам в воду Станислав Олиферчик в начале войны он был на тренировке в столице, а дома в Мариуполе оставались его родные. "Мама с сестрой ежесекундно, когда сбрасывали бомбы, друг с другом прощались", - вспоминает Станислав. Его история здесь: https://bit.ly/4aWjGfQ

Власти Седан, журналистка и жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко, живут в Великобритании с мужем и детьми. Родные Власти решили оставаться дома в Винницкой области. История семьи здесь: https://bit.ly/3ySwLtg

Марина Алексиева — бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка Украины по синхронному плаванию — уезжала из Харькова под обстрелами. Ее история здесь: https://bit.ly/3xbVyYA

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 100 тысяч историй украинцев о войне из первых уст. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.