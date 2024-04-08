UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Важкопоранений житель Бахмутчини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

Важкопоранений житель Бахмутчини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Повномасштабну війну В’ячеслав та Олександра зустріли у Сіверську Бахмутського району. Дружина із родичами виїхала, а чоловік вирішив залишитися "на господарстві". 17 вересня 2022 року під час артобстрілу його було тяжко поранено.

Переживши лікування та отримавши першу групу інвалідності, 69-річний В’ячеслав пройшов курс фізичної та психологічної реабілітації від Фонду Ріната Ахметова.

"Дочка побачила в Інтернеті, що Фонд Ріната Ахметова надає путівки. Вона зателефонувала. І через пару днів дзвінок, потім надіслали нам квитки. Тут і грязі, і басейни, і фізкабінет, і тренажери, і фізіотерапія, і дихальні апарати, і соляна кімната. Ми дуже вдячні Рінату Леонідовичу, це наш житель Донбасу", - ділиться подружжя.

Внаслідок обстрілу В'ячеслав отримав вогнепальні поранення грудної клітки, стегна, відкритий перелом, пошкодження артерії. Санавіацією його доправили до Краматорська. Потім були лікарні у Дніпрі, Вінниці, Жмеринці. Дружина дізналася про все того ж дня. 

"Серце відчуло... Мені сказали: живий чи ні, не знаємо, дуже багато крові втратив. Його везли до Дніпра, я поїхала туди. Побачила його - це був жах. Я глянула і думаю: "Боже, більше я ніде не залишусь", - згадує жінка.

Попереду були випробування: ногу "склали" наново, пересадили шкіру. Зараз чоловік пересувається за допомогою ходунків, кровообіг і чутливість лівої ноги повністю не відновлено. Саме тому реабілітація, яку забезпечив Фонд, є вкрай необхідною. 

Після пережитого В’ячеслав та Олександра, які прожили разом 25 років, розписалися. Тепер вони живуть у Запоріжжі та вірять, що все буде добре. 

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут