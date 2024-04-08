Важкопоранений житель Бахмутчини пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

"Дочка побачила в Інтернеті, що Фонд Ріната Ахметова надає путівки. Вона зателефонувала. І через пару днів дзвінок, потім надіслали нам квитки. Тут і грязі, і басейни, і фізкабінет, і тренажери, і фізіотерапія, і дихальні апарати, і соляна кімната. Ми дуже вдячні Рінату Леонідовичу, це наш житель Донбасу", - ділиться подружжя.

Внаслідок обстрілу В'ячеслав отримав вогнепальні поранення грудної клітки, стегна, відкритий перелом, пошкодження артерії. Санавіацією його доправили до Краматорська. Потім були лікарні у Дніпрі, Вінниці, Жмеринці. Дружина дізналася про все того ж дня.

"Серце відчуло... Мені сказали: живий чи ні, не знаємо, дуже багато крові втратив. Його везли до Дніпра, я поїхала туди. Побачила його - це був жах. Я глянула і думаю: "Боже, більше я ніде не залишусь", - згадує жінка.

Попереду були випробування: ногу "склали" наново, пересадили шкіру. Зараз чоловік пересувається за допомогою ходунків, кровообіг і чутливість лівої ноги повністю не відновлено. Саме тому реабілітація, яку забезпечив Фонд, є вкрай необхідною.

Після пережитого В’ячеслав та Олександра, які прожили разом 25 років, розписалися. Тепер вони живуть у Запоріжжі та вірять, що все буде добре.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).