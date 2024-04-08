Тяжелораненый житель Бахмутчины прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

"Дочка увидела в Интернете, что Фонд Рината Ахметова предоставляет путевки. Она позвонила по телефону. И через пару дней звонок, потом прислали нам билеты. Здесь и грязи, и бассейны, и физкабинет, и тренажеры, и физиотерапия, и дыхательные аппараты, и соляная комната . Мы очень благодарны Ринату Леонидовичу, это наш житель Донбасса", - делятся супруги.

В результате обстрела Вячеслав получил огнестрельные ранения грудной клетки, бедра, открытый перелом, повреждение артерии. Санавиацией его доставили в Краматорск. Затем были больницы в Днепре, Виннице, Жмеринке. Жена узнала все в тот же день.

"Сердце почувствовало... Мне сказали: жив или нет, не знаем, очень много крови потерял. Его везли в Днепр, я поехала туда. Увидела его - это был ужас. Я посмотрела и думаю: "Боже, больше я нигде не останусь", - вспоминает женщина.

Впереди были испытания: ногу "сложили" заново, пересадили кожу. Сейчас мужчина передвигается с помощью ходунков, кровообращение и чувствительность левой ноги полностью не восстановлены. Именно поэтому реабилитация, которую обеспечил Фонд, крайне необходима.

После пережитого Вячеслав и Александра, проживших вместе 25 лет, расписались. Теперь они живут в Запорожье и верят, что все будет хорошо.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года фонд оказал помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).