ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Важкопоранений мешканець Покровська отримав від Фонду Ахметова допомогу у лікуванні

Вівторок 23 січня 2024 19:42
UA EN RU
Важкопоранений мешканець Покровська отримав від Фонду Ахметова допомогу у лікуванні Важкопоранений мешканець Покровська отримав від Фонду Ахметова допомогу у лікуванні (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У сім'ї Артема та Катерини з Покровська з початку великої війни сталося дві події: дуже гарна і дуже сумна. Родина була щаслива народженню сина… А за кілька місяців Артем потрапив під ракетний обстріл. Отримав тяжку черепно-мозкову травму, був у комі.

Фонд Ріната Ахметова допомагає у його лікуванні, забезпечивши фінансування імплантату для важливого хірургічного втручання.

"Мені допомогли дуже, не відмовили у моєму проханні. Чекаю на операцію", — ділиться Артем. Говорити йому досі дуже важко.

Чоловік працював у газовій аварійній службі Покровська. Того дня, після першого ракетного обстрілу виїхав на ліквідацію наслідків: витоку газу. На другий удар ворога не очікував ніхто… Артема у важкому стані довелося відправляти до лікарні Дніпра санавіацією.

"Його врятували дивом… Дуже довго не повертався до тями. Зараз вже почав їсти сам, ходити. Нам допомогли придбати пластину", — розповідає Катерина.

Йдеться про імплантат — індивідуальну титанову пластину для закриття травми черепа. Катерина упевнена: чоловік вижив, тому що не міг залишити свою родину. Його підтримують дружина, батьки, син. Усі вони сподіваються тільки на краще.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровск лікарні
NEWS
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА