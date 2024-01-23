Тяжелораненый житель Покровска получил от Фонда Ахметова помощь в лечении

В семье Артема и Екатерины из Покровска с начала великой войны произошло два события: очень красивое и очень грустное. Семья была счастлива рождению сына… А через несколько месяцев Артем попал под ракетный обстрел. Получил тяжелую черепно-мозговую травму, был в коме.

Фонд Рината Ахметова помогает в его лечении, обеспечив финансирование имплантата для хирургического вмешательства.

"Мне помогли очень, не отказали в моей просьбе. Жду операции", — делится Артем. Говорить ему до сих пор очень тяжело.

Мужчина работал в газовой аварийной службе Покровска. В тот день, после первого ракетного обстрела, выехал на ликвидацию последствий: утечки газа. Второго удара врага не ожидал никто… Артема в тяжелом состоянии пришлось отправлять в больницу Днепра сановацией.

"Его спасли чудом… Очень долго не возвращался в чувство. Сейчас уже начал есть сам, ходить. Нам помогли приобрести пластину", — рассказывает Екатерина.

Речь идет об имплантате — индивидуальной титановой пластине для закрытия травмы черепа. Екатерина уверена: мужчина выжил, потому что не мог покинуть свою семью. Его поддерживают супруга, родители, отпрыск. Все они надеются только на лучшее.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, необходима помощь, пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).