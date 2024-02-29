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Важкопоранений лікар з Дніпра пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

Важкопоранений лікар з Дніпра пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

44-річний Сергій Зіневич - відомий у Дніпрі лікар-психіатр. У травні 2023 року внаслідок ракетного обстрілу він сильно постраждав. Був місяцями прикутий до ліжка, не знаючи, чи зможе колись ходити. Але крок за кроком впорався - і тепер пересувається навіть без милиць.

Після ендопротезування та лікування Сергій пройшов курс реабілітації, забезпечений Фондом Ріната Ахметова.

"Психологічно дуже важко сприйняти власну інвалідність у 44 роки. Але усе минає, треба пристосовуватися до життя. Мені призначили багато процедур. Я у захваті від термального басейну - виходжу просто як новонароджений! Почуваюся вже набагато краще, ніж до приїзду сюди", - говорить Сергій про курс відновлення у санаторії на Закарпатті. 

Він пригадує, що того дня все сталося за секунди: сидів за столом - мить - і опинився під завалами. Сергій намацав рукою цеглину та почав стукати. Його почули... Вже у лікарні чоловік побачив вивіску з інформацією про допомогу і вирішив зателефонувати. 

"Мені надали путівку в санаторій, це має для мене дуже велике значення. Мені постійно телефонують з Фонду, піклуються, питають, чи все добре. Дякую за дуже людяне відношення", - передає чоловік.

Сергій має намір повернутися до роботи вже у березні: пацієнти кличуть, та й вдома сидіти більше не хоче. Найголовніші плани - жити далі та чекати на Перемогу.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо. 

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

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