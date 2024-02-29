Тяжело раненый врач из Днепра прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

"Психологически очень трудно воспринять собственную инвалидность в 44 года. Но все проходит, надо приспосабливаться к жизни. Мне назначили много процедур. Я в восторге от термального бассейна - выхожу просто как новорожденный! Чувствую себя уже гораздо лучше, чем до приезда сюда", - говорит Сергей о курсе восстановления в санатории в Закарпатье.

Он вспоминает, что в тот день все произошло за секунды: сидел за столом - мгновение - и оказался под завалами. Сергей нащупал рукой кирпич и стал стучать. Его услышали... Уже в больнице мужчина увидел вывеску с информацией о помощи и решил позвонить по телефону.

"Мне предоставили путевку в санаторий, это имеет для меня очень большое значение. Мне постоянно звонят из Фонда, заботятся, спрашивают, все ли хорошо. Спасибо за очень человечное отношение", - передает мужчина.

Сергей намерен вернуться к работе уже в марте: пациенты зовут, и дома сидеть больше не хочет. Самые главные планы - жить дальше и ждать Победы.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).