Важкопоранена військова Незламна Руся стала обличчям українського бренду (фото)

Незламна Руся стала обличчям українського бренду

Руслана Данилкіна є уособленням сили та мужності українських жінок, оскільки вона без остраху пішла на фронт заради того, щоб захистити свою країну.

Її історія дуже надихає, оскільки ця молода дівчина має в собі сили показувати, як це, жити з протезом, замість ноги. І вона жодного разу у своїх Stories не розповідала про свої проблеми чи складнощі, а це заслуговує на повагу.

Руся стала відомою через свій героїзм, який надихає не лише жінок, а ще й сильних чоловіків. Саме тому Руслана вже неодноразово стає обличчям для українських брендів.

Цього разу дівчина стала обличчям бренду жіночої білизни та домашнього одягу Di Helen. Це доволі відомий український бренд сучасної та якісної білизни. Тому не дивно, що його представники запросили Данилкіну на фотосесію.

Руся Незламна стала обличчям українського бренду (фото: instagram.com/dihelen.official)

Руся з’явилась у декількох образах. Дівчина постала у білосніжній піжамі, що складається з шортиків та футболки, на якій вишито червоне серце.

Також Руслана продемонструвала, як носити домашні костюми, що складаються з сорочки та шортів чорного, блакитного і сірого кольорів.

Своєю участю у цій колекції домашнього одягу, Данилкіна демонструє жінкам, що сила та краса можуть поєднуватися і робити добро. Про красу говорити немає сенсу, адже її можна побачити на фотографіях відомого бренду. А ось добро проявляється у тому, що весь прибуток від продажу цієї капсульної колекції буде перераховано реабілітаційному центру SuperHumas.

Тож, нова колекція несе в собі набагато більше сенсу, ніж це може здатися на перший погляд.