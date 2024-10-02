"Важко бути в соціумі": Пилип Коляденко чесно зізнався, як його змінив тривожний розлад

Учасник гурту "Kadnay" Пилип Коляденко, який підтвердив своє одруження, також розповів про життя із тривожним розладом. Зокрема, він чесно зізнався, з якими наслідками зіштовхнувся через це.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця Маші Єфросиніній, розповідає про це детальніше.
31-річний чоловік не став приховувати, що в минулому пережив кілька панічних атак, а також зіштовхнувся з низкою інших неприємних наслідків.
"Перша панічна атака в мене відбулася під час роботи на "Новому каналі", а потім і друга, тому що, напевно, вже не витримував. Важко було, важко було поєднувати. І взагалі багато всього - це психічне навантаження, яке накопичується в тобі й потім виливається в різну симптоматику. Я не знаю, що є важчим - переживати саму симптоматику, це вже не є для мене важким. Важко бути в соціумі в цей час. Ти не хочеш бути слабким, не хочеш проявляти себе як психічно хворого чи замкнену людину", - поділився Пилип.
"У соціумі важко з цим, але самому не важко, бо ти знаєш, що це пройде. Ти знаєш, що це справа п'яти хвилин, у якихось випадках може довше, в якихось - менше. Ти боїшся втратити свідомість перед іншими, боїшся задихатися, боїшся пітніти - це суто людські речі. Я зіштовхнувся з ними", - додав він.
Однак Коляденко зазначив, що, не боявся виглядати дивним, на відміну від багатьох людей, яким доводиться переживати подібне. Також на тлі цієї історії артист почав вивчати питання, чому цей розлад з'являється і до чого може призвести.
"Коли я почав вивчати цю проблему, то зрозумів, що я ще не так критично це сприймав. У мене не було паніки від того, що я буду якимось дивним. Я побачив, що у людей є багато різних проблем, вони багато чого переживають внутрішньо", - пояснив співак.
"У мене була така історія, вона мене трішки дратувала. Я багато скаржився на це, багато скаржився на те, чому саме зараз, чому я? Чому саме тоді, коли мені потрібно бути суперсильним, я переживаю всю цю х*рню", - відверто прокоментував цю тему музикант.
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