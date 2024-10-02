"Важко бути в соціумі": Пилип Коляденко чесно зізнався, як його змінив тривожний розлад

Коляденко висловився про тривожний розлад

31-річний чоловік не став приховувати, що в минулому пережив кілька панічних атак, а також зіштовхнувся з низкою інших неприємних наслідків.

"Перша панічна атака в мене відбулася під час роботи на "Новому каналі", а потім і друга, тому що, напевно, вже не витримував. Важко було, важко було поєднувати. І взагалі багато всього - це психічне навантаження, яке накопичується в тобі й потім виливається в різну симптоматику. Я не знаю, що є важчим - переживати саму симптоматику, це вже не є для мене важким. Важко бути в соціумі в цей час. Ти не хочеш бути слабким, не хочеш проявляти себе як психічно хворого чи замкнену людину", - поділився Пилип.

"У соціумі важко з цим, але самому не важко, бо ти знаєш, що це пройде. Ти знаєш, що це справа п'яти хвилин, у якихось випадках може довше, в якихось - менше. Ти боїшся втратити свідомість перед іншими, боїшся задихатися, боїшся пітніти - це суто людські речі. Я зіштовхнувся з ними", - додав він.

скриншоти з інтерв'ю

Однак Коляденко зазначив, що, не боявся виглядати дивним, на відміну від багатьох людей, яким доводиться переживати подібне. Також на тлі цієї історії артист почав вивчати питання, чому цей розлад з'являється і до чого може призвести.

"Коли я почав вивчати цю проблему, то зрозумів, що я ще не так критично це сприймав. У мене не було паніки від того, що я буду якимось дивним. Я побачив, що у людей є багато різних проблем, вони багато чого переживають внутрішньо", - пояснив співак.

"У мене була така історія, вона мене трішки дратувала. Я багато скаржився на це, багато скаржився на те, чому саме зараз, чому я? Чому саме тоді, коли мені потрібно бути суперсильним, я переживаю всю цю х*рню", - відверто прокоментував цю тему музикант.