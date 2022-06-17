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"Ватную" учительницу в Житомире ждет суд: убеждала коллег, что Путин "спасает украинский народ"

Учительница в Житомире поддержала агрессию РФ (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

В Житомире будут судить учительницу украинского языка, которая отрицала вооруженную агрессию России против Украины и назвала зверства в Буче постановкой.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, следствие установило, что учительница украинского языка одной из школ Житомира во время заседания объединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а "военная спецоперация" вооруженных сил РФ, оказывающих помощь "братскому" украинскому народу.

"Обвиняемая утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях российской оккупации в городах и селах, в частности, называла расстрелы мирных жителей Бучи постановочными сюжетами", - отмечается в сообщении.

Женщина также заявила колегам, что президент России Владимир Путин хочет с помощью "специальной военной операции" спасти украинский народ от так называемых "бандеровцев" и якобы "помочь" нашей стране в борьбе с "нацистами", сообщил пресс-центр СБУ в Житомирской области на своей странице в Facebook.

Следовательно, по ее словам, сопротивление оккупантам бесперспективно и бессмысленно.

Досудебное расследование осуществляло районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Кстати, ранее мы писали, что Пушкин, Лермонтов и Есенин должны исчезнуть из украинских учебников.

Также сообщалось, что появились фото из школьной столовой оккупированного Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб.

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Житомиручительница