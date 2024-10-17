Вашій дитині важко заводити друзів? Є два правильних способи, що допоможуть

Дані, зібрані Мічиганським університетом, показують, що у 19% дітей немає друзів або їх недостатньо. А 52% батьків повідомили, що дитину стримує від встановлення зв'язків сором'язливість або незграбність у суспільстві.

Бачити, як дитина намагається борсатися у суспільстві - важко. Тому батьки намагаються дитині допомогти знайти друзів. Однак, за словами експертів, батькам варто бути обережними з тим, наскільки вони залучені у цей процес. Бо зробити помилку дуже легко.

Є певні способи, які можуть використати батьки та не нашкодити дитині у процесі налагодження дружби з однолітками

Помістіть дитину поруч з іншими дітьми

Візьміть дитину погуляти та пограти у жвавий парк або подружіться з батьками дітей такого ж віку, як ваша і заплануйте спільну прогулянку. Чим більше у вашої дитини буде доступ до дітей її віку, тим комфортніше їй буде з ними спілкуватися.

Переконайтеся, що обстановка відповідає характеру вашої дитини. Якщо вона сором'язлива і схильна до усамітнення, то переповнений спортзал - не найкраще місце для пошуку нових друзів. Для таких дітей підійде невелика група в якомусь гуртку за інтересами.

Як тільки ви поставите дитину поблизу інших дітей, вам потрібно відпустити.

"Батьки повинні зробити крок і дозволити дітям вирішити, наскільки вони хочуть грати один з одним. Батьки не повинні втручатися, щоб переконатися, що все йде добре", - радить науковий співробітник кафедри педіатрії Мічиганського університету доктор Сара Кларк.

Покажіть, як це - бути хорошим другом

Діти імітують поведінку дорослих. Якщо вони побачать, що ви, наприклад, говорите "вибач" після того, як зіткнулися з кимось, вони повторять цю реакцію.

Те саме стосується принципу "віддавати та брати", який часто вимагається від дружби. Якщо ваша дитина стане свідком того, як ви допомагаєте сусідові завести його машину, або побачить, що ви погодилися придивитися за собакою друга, вона почне розуміти, як бути другом.

"Друзі думають про почуття один одного й роблять дрібниці, щоб підбадьорити людей. Показувати своїм дітям, як ви допомагаєте комусь в продуктовому магазині, чия сумка розірвалася… це маленькі речі, які можуть зробити батьки. А потім ви наголосіть: "Це частина хорошого друга", - пояснює Кларк.

Говоріть, коли хтось для вас став хорошим другом або зробив щось таке, що ви це відчули - це допоможе дитині зрозуміти, що потрібно для підтримки таких стосунків.

Складна частина полягає в тому, щоб не втручатися, коли дитина щось не зовсім правильно розуміє.

"Іноді трапляється так, що батьки настільки залучені, що не створюють місця для своїх дітей, щоб навчитися заводити друзів і бути друзями, а також розвивати свої соціальні навички", - додає дослідниця.

Спостерігати, як ваша дитина намагається пограти чи поговорити з кимось, важко, але цей досвід може стимулювати зростання.

"Батьки з добрих намірів соромляться, якщо дитина поводиться нахабно. Але це частина навчання. Якщо ви втрутитесь і почнете виправляти, дитині буде важко побачити послідовність подій, які відбуваються. І іноді це включає деякі сумні наслідки, наприклад, коли друг гнівається або не хоче більше грати. Але ми повинні дозволити дітям цього навчитися", - підкреслює Кларк.