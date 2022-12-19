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Ваші стосунки - приречені. Психологи з’ясували причини несумісності

Стосунки приречені через ці причини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки можуть руйнуватися з різних причин, але одними з головних є інтимні проблеми, а саме – несумісніть у ліжку. Адже сексуaльний аспект взаємин між партнерами – вкрай важливий для гармонії між вами.

Про причини інтимної несумісності, розповіли в Telegram Сексологія.

У вас різне лібідо

Один з вас може любити секс по вечорах, а інший навпаки – вранці. Або ж вам хочеться кохатися щодня, а вашому партнерові не так часто.

Вам подобаються різні речі в ліжку

Можливо, вашому партнерові хочеться робити одне, а вам інше. І ви не йдете на поступки. Може це навіть не справа смаку, а саме те, що ви не готові робити. Але це те, що потрібно партнерові для збудження.

Ви не розумієте натяки і підказки один одного

Можливо, ви просто почуваєте себе ніяково, бо не розумієте мову тіла один одного, коли ви не говорите, а підказуєте один одному рухами.

Ви не розмовляєте

Ви можете нічого не говорити, поки кохаєтеся. Але ви повинні відкрито говорити про свої сексуальні потреби, щоб вони були задоволені.

У вас інші проблеми в стосунках

Якщо у вас не дуже добре поза межами спальні, не вистачає довіри і відкритості, тоді ви не можете розслабитися і в ліжку.

У одного або обох з вас є внутрішні проблеми

Може це взагалі не пов’язано з вашими відносинами та інтимом. Багато чого може відбуватися в голові або з тілом, що впливає на сексуальне життя.

Раніше ми писали про найогидніші речі, які роблять чоловіки в ліжку.

Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.

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стосункиинтим