Ваші стосунки - приречені. Психологи з’ясували причини несумісності

Стосунки можуть руйнуватися з різних причин, але одними з головних є інтимні проблеми, а саме – несумісніть у ліжку. Адже сексуaльний аспект взаємин між партнерами – вкрай важливий для гармонії між вами.
Про причини інтимної несумісності, розповіли в Telegram Сексологія.
Один з вас може любити секс по вечорах, а інший навпаки – вранці. Або ж вам хочеться кохатися щодня, а вашому партнерові не так часто.
Можливо, вашому партнерові хочеться робити одне, а вам інше. І ви не йдете на поступки. Може це навіть не справа смаку, а саме те, що ви не готові робити. Але це те, що потрібно партнерові для збудження.
Можливо, ви просто почуваєте себе ніяково, бо не розумієте мову тіла один одного, коли ви не говорите, а підказуєте один одному рухами.
Ви можете нічого не говорити, поки кохаєтеся. Але ви повинні відкрито говорити про свої сексуальні потреби, щоб вони були задоволені.
Якщо у вас не дуже добре поза межами спальні, не вистачає довіри і відкритості, тоді ви не можете розслабитися і в ліжку.
Може це взагалі не пов’язано з вашими відносинами та інтимом. Багато чого може відбуватися в голові або з тілом, що впливає на сексуальне життя.
Раніше ми писали про найогидніші речі, які роблять чоловіки в ліжку.
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