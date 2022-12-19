Ваши отношения - обречены. Психологи выяснили причины несовместимости

Отношения могут разрушаться по разным причинам, но одними из главных есть интимные проблемы, а именно – несовместимость в постели. Ведь сексуальный аспект взаимоотношений между партнерами крайне важен для гармонии между вами.
О причинах интимной несовместимости рассказали в Telegram Сексология.
Один из вас может любить секс по вечерам, а другой наоборот – утром. Или вам хочется заниматься любовью каждый день, а вашему партнеру не так часто.
Возможно, вашему партнеру хочется делать одно, а вам другое. И вы не идете на уступки. Может, это даже не дело вкуса, а именно то, что вы не готовы делать. Но это то, что нужно партнеру для возбуждения.
Возможно, вы просто чувствуете себя неловко, потому что не понимаете язык тела друг друга, когда вы не говорите, а подсказываете друг другу движениями.
Вы можете ничего не говорить, пока занимаетесь любовью. Но вы должны открыто говорить о своих сексуальных потребностях, чтобы они были удовлетворены.
Если у вас не очень хорошо вне спальни, не хватает доверия и открытости, тогда вы не можете расслабиться и в постели.
Может, это вообще не связано с вашими отношениями и интимом. Многое может происходить в голове или с телом, влияющим на сексуальную жизнь.
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