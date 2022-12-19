Ваши отношения - обречены. Психологи выяснили причины несовместимости

У вас разное либидо

Один из вас может любить секс по вечерам, а другой наоборот – утром. Или вам хочется заниматься любовью каждый день, а вашему партнеру не так часто.

Вам нравятся разные вещи в постели

Возможно, вашему партнеру хочется делать одно, а вам другое. И вы не идете на уступки. Может, это даже не дело вкуса, а именно то, что вы не готовы делать. Но это то, что нужно партнеру для возбуждения.

Вы не понимаете намеки и подсказки друг друга

Возможно, вы просто чувствуете себя неловко, потому что не понимаете язык тела друг друга, когда вы не говорите, а подсказываете друг другу движениями.

Вы не разговариваете

Вы можете ничего не говорить, пока занимаетесь любовью. Но вы должны открыто говорить о своих сексуальных потребностях, чтобы они были удовлетворены.

У вас другие проблемы в отношениях

Если у вас не очень хорошо вне спальни, не хватает доверия и открытости, тогда вы не можете расслабиться и в постели.

У одного или обоих из вас есть внутренние проблемы

Может, это вообще не связано с вашими отношениями и интимом. Многое может происходить в голове или с телом, влияющим на сексуальную жизнь.