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Ваши отношения - обречены. Психологи выяснили причины несовместимости

Отношения обречены по этим причинам (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения могут разрушаться по разным причинам, но одними из главных есть интимные проблемы, а именно – несовместимость в постели. Ведь сексуальный аспект взаимоотношений между партнерами крайне важен для гармонии между вами.

О причинах интимной несовместимости рассказали в Telegram Сексология.

У вас разное либидо

Один из вас может любить секс по вечерам, а другой наоборот – утром. Или вам хочется заниматься любовью каждый день, а вашему партнеру не так часто.

Вам нравятся разные вещи в постели

Возможно, вашему партнеру хочется делать одно, а вам другое. И вы не идете на уступки. Может, это даже не дело вкуса, а именно то, что вы не готовы делать. Но это то, что нужно партнеру для возбуждения.

Вы не понимаете намеки и подсказки друг друга

Возможно, вы просто чувствуете себя неловко, потому что не понимаете язык тела друг друга, когда вы не говорите, а подсказываете друг другу движениями.

Вы не разговариваете

Вы можете ничего не говорить, пока занимаетесь любовью. Но вы должны открыто говорить о своих сексуальных потребностях, чтобы они были удовлетворены.

У вас другие проблемы в отношениях

Если у вас не очень хорошо вне спальни, не хватает доверия и открытости, тогда вы не можете расслабиться и в постели.

У одного или обоих из вас есть внутренние проблемы

Может, это вообще не связано с вашими отношениями и интимом. Многое может происходить в голове или с телом, влияющим на сексуальную жизнь.

Раньше мы писали о самых отвратительных вещах, которые делают мужчины в постели.

Кроме того читайте, в какие мифы о сексе пора перестать верить.

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