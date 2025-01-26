Ваші родичі були управлінцями та урядовцями, якщо у цьому списку є ваше прізвище

Історія українських прізвищ віддзеркалює багатогранність суспільного життя та соціального статусу їхніх носіїв.

Перші згадки про родові імена, які отримували представники органів влади, духовенства чи багатих верств населення, датуються 16 століттям.

Чимало прізвищ виникло від назв професій чи посад, які займали люди, зокрема ті, хто мав відношення до керування державними справами. Наприклад, від певних адміністративних посад або від впливу у громаді.

Які прізвища вказують на предків-урядовців

Українські прізвища часто формувалися на основі професійних обов’язків чи титулів. Наприклад, ті, хто обіймав високі посади або працював у місцевих органах влади, отримували такі родові імена:

Війт

Войт

Войтенко

Писар

Писаренко

Писарчук

Старостенко

Старостюк

Солтис

Судейко

Судовий

Казначей

Скарбник

Воєвода

Воєводин

Прізвища з коренями "суд", "писар", "староста" найчастіше зустрічалися серед дворян або заможних селянських родів, які мали поважне місце у соціумі.

Ці прізвища належали людям, які відігравали важливу роль у житті громад, керували розподілом ресурсів, контролювали фінанси чи здійснювали облік податків. Навіть помічники урядовців часто мали прізвища, що вказували на їхній статус.