Ваші очі скажуть "дякую": на якій відстані тримати монітор, щоб зберегти зір

Яка ж відстань вважається правильною?

Більшість джерел сходяться на тому, що оптимальна відстань від очей до монітора становить від 50 до 70 сантиметрів. Це приблизно дорівнює довжині витягнутої руки дорослої людини. Однак, варто враховувати розмір екрана та роздільну здатність монітора.

Для моніторів з невеликою діагоналлю (до 16 дюймів) може бути достатньо відстані близько 50 см.

Для моніторів із діагоналлю від 17 до 23 дюймів рекомендована відстань збільшується до 60-70 см.

При використанні великих моніторів (від 24 дюймів і більше) для комфортної роботи може знадобитися відстань 70-100 см і навіть більше, залежно від особистих відчуттів. Важливо, щоб ви могли охопити поглядом весь екран без необхідності постійно рухати головою.

Чому відстань має значення?

Коли монітор розташований занадто близько, очам доводиться постійно фокусуватися на близькій відстані, що призводить до перенапруження акомодаційних м'язів. Це може викликати втому, відчуття печіння та навіть тимчасове погіршення зору після тривалої роботи. Занадто велика відстань, у свою чергу, змушує нас нахилятися вперед або мружитися, намагаючись розгледіти дрібні деталі, що також створює зайве навантаження на очі та може призвести до неправильної постави.

Інші важливі фактори для комфортної роботи:

Окрім правильної відстані, є ще кілька аспектів організації робочого місця, які суттєво впливають на здоров'я ваших очей:

Висота монітора

Верхній край екрана монітора має знаходитися на рівні очей або трохи нижче (приблизно на 10-20 градусів). Це дозволяє дивитися на екран трохи зверху вниз, що є більш природним для очей і зменшує навантаження на шию та плечі.

Освітлення

Уникайте розташування монітора навпроти вікна або під прямими джерелами яскравого світла, які можуть створювати відблиски на екрані. Оптимально, коли світло падає збоку. Забезпечте достатнє, але не надто яскраве загальне освітлення в приміщенні, що відповідає яскравості екрана.

Яскравість та контрастність монітора

Налаштуйте яскравість екрана таким чином, щоб вона відповідала рівню освітлення навколо. Занадто яскравий або занадто темний екран в умовах певного освітлення може швидко втомити очі. Контрастність також має бути комфортною для читання тексту.

Правило 20-20-20

Щоб дати очам відпочинок, кожні 20 хвилин відривайте погляд від екрана і дивіться на об'єкт, розташований на відстані близько 20 футів (приблизно 6 метрів) протягом 20 секунд. Це допомагає розслабити м'язи очей, що відповідають за фокусування.

Регулярні перерви

Кожні 45-60 хвилин робіть невеликі перерви (5-10 хвилин), під час яких відходьте від комп'ютера, робіть легку гімнастику для очей або просто дивіться у вікно.

Моргання

Під час роботи за комп'ютером ми схильні моргати рідше, що призводить до пересихання слизової оболонки очей. Намагайтеся свідомо частіше моргати або використовуйте зволожуючі краплі для очей за рекомендацією лікаря.

Шрифт та масштаб

Налаштуйте розмір шрифту та масштаб зображення на екрані таким чином, щоб вам було комфортно читати текст без напруження.