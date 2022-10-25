У ваше вікно б'ється птах, метелик чи павук: ось що це означає

Птахи

Якщо птах стукає у ваше вікно - це провісник нещастя або серйозних змін у житті. Але при цьому особливе значення має поведінка птиці та її вигляд, бо не завжди така прикмета може говорити про якесь лихо.

Якщо на ваше підвіконня прилетіла ластівка - це обіцяє удачу та приємні зміни. Голуб - до заміжжя чи вагітності.

А ось горобець, зозуля чи дрізд попереджають про проблеми з фінансами. Синиця - про неприємності та смерть.

Якщо птах неспокійний - варто насторожитися. Якщо він заглядає у ваше вікно з цікавістю - не лякайтеся і не чекайте на неприємності.

Якщо птах залетів у будинок і сів - чекайте на поповнення в сім'ї чи гостей.

Якщо у птиці щось у дзьобі – хтось із домочадців захворіє.

Якщо птах літає по кімнаті неспокійно – попередження про смерть родичів.

Метелик

Метелики з давніх часів вважаються знаком чистої душі, світлим провісником. Тому поява метелика у вашому домі чи на вікні – добрий знак.

Найчастіше метелик стає провісником приємних новин.

Павуки

Зустріч з павуками зазвичай лякає і з ними пов'язано чимало прикмет, у тому числі й не найприємніших. Але павуки можуть попереджати й щось хороше.

Якщо павук повзе вгору павутиною чи стіною - чекайте підвищення по службі чи кар'єрі.

Якщо павук сплів павутину на вашому вікні, то подивіться в якому саме кутку - саме звідти до вас прийде успіх і нове кохання.

Якщо павутиння опинилося посеред вікна чи дверей – то наберіться терпіння. Це говорить, що ваші бажання та мрії вимагають більше часу для виконання.

Якщо павук за вікном, він попереджає про розлуку з близькою людиною. Якщо павук світлий, то розлука буде недовгою.