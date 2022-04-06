Пили, рисовали символику и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика в Ворзеле
Российские оккупанты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель.
Как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера - смотрите в материале Styler.
Так, в сюжете телеканала Киев показали, что оккупанты обрисовали калитку рашистскими символами, во дворе беспорядок, на веранде следы распития алкоголя, окурки.
Сад у дома сильно изуродован следами тяжелой техники, которой там разъезжали захватчики.
Также у дома следы какой-то еды, которую они, очевидно, пытались себе приготовить.
При этом сам дом украинского боксера сильно не пострадал.
Скриншот видео
Ранее мы писали, что в Ворзеле оккупанты убили и съели двух собак в захваченном доме.
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