Ваша зустріч була неминуча: що вказує на сильний духовний зв'язок із партнером

Якщо ці стосунки закінчаться, ви розумієте, що вони змінили ваше життя

Думка про те, що ваші стосунки можуть закінчитися, ви женете від себе і точно цього не хочете. На додаток, якщо вони закінчаться, ви будете розчавлені та спустошені.

Але в будь-якому випадку ви не зможете забути цю людину, оскільки зв'язок з нею вас змінив. Стосунки стали своєрідною точкою не повернення у вашому житті. Щоб не сталося в майбутньому, ви розумієте, що за багато що вдячні цій людині.

У вас багато спільного

Ви думаєте однаково та однаково аналізуєте інформацію. Ваші душі дивляться в одному напрямку.

Вам не потрібна пауза, щоб зрозуміти, чи судилося вам бути разом

Ви просто разом і не занурюєтеся в роздуми, правильно це чи ні. Ви не сумніваєтеся у ваших стосунках.

Ви разом творите

Вам разом все під силу - підготовка до вечірки, спільні справи, робота - близька людина дає стільки сил і натхнення, що ви можете згорнути гори. Найбільше ви любите проводити час разом. А наступний пункт – спільна творчість.

Ваше спілкування одне з одним неймовірне

Ви знаєте, що з партнером ви можете поговорити про що завгодно. Звичайно, ваше спілкування не завжди бездоганне. Просто вам разом настільки комфортно, що ви можете показати один одному ті свої сторони, які зазвичай ховаєте від людей.

Між вами миттєво виник особливий зв'язок

З перших хвилин знайомства між вами виник особливий зв'язок, і для цього не знадобилися слова. Вам навіть здалося, що ви знаєте цю людину дуже давно. Ви можете розуміти один одного без слів і закінчувати думку за партнером.

Ці стосунки стали для вас повною несподіванкою

Ви зовсім не шукали стосунків. Не шукали людину, яка просто займала б у вашому житті порожнє місце. Ваші стосунки виникли на основі глибокого зв'язку між вами, яким би неправильним і незрозумілим він не здавався. В результаті у вас вийшло.

Ця людина для вас – частина сім'ї

Ця людина дійсно стала для вас одним із членів сім'ї. Ви настільки віддані йому, наскільки близьким людям, з якими кровно пов'язані.

Вам тепер ще більше хочеться займатися тим, що подобається та жити так, як подобається

Тепер, коли ви разом, ваше бажання бути собою і жити за своїми правилами стало ще сильнішим. Ваші стосунки ні в якому разі не заважають робити те, що ви завжди хотіли або над чим старанно працювали ще до початку цих стосунків.

Ви не зациклені виключно на стосунках, вони стали ще однією цінною складовою вашого життя.

Партнер пробудив у вас найгіршу і найкращу сторону

Це одне з чудес найкращих та найміцніших стосунків. Такий зв'язок пробуджує від глибокого сну, спонукає побачити те, якими ми можемо бути та усвідомити все те, що заважає рухатися вперед.