Ваша встреча была неизбежна: что указывает на сильную духовную связь с партнером

Если эти отношения закончатся, вы понимаете, что они изменили вашу жизнь

Мысль о том, что ваши отношения могут закончиться, вы гоните от себя и точно этого не хотите. Более того, если они закончатся, вы будете раздавлены и опустошены.

Но в любом случае вы не сможете забыть этого человека, так как связь с ним вас изменила. Отношения стали своеобразной точкой не возврата в вашей жизни. Чтобы не произошло в будущем, вы понимаете, что за многое благодарны этому человеку.

У вас много общего

Вы думаете одинаков и одинаково анализируете информацию. Ваши души смотрят в одном направлении.

Вам не нужна пауза, чтобы понять, суждено ли вам быть вместе

Вы просто вместе и не погружаетесь в раздумья, правильно это или нет. Вы не сомневаетесь в ваших отношениях.

Вы вместе творите

Вам вместе все по плечу - подготовка к вечеринке, совместные дела, работа - близкий человек дает столько сил и вдохновения, что вы можете свернуть горы. Больше всего вы любите проводить время вместе. А следующий пункт - совместное творчество.

Ваше общение друг с другом невероятное

Вы знаете, что с партнером вы можете поговорить о чем угодно. Конечно, ваше общение не всегда безупречное. Просто вам вместе настолько комфортно, что вы можете показать друг другу те свои стороны, которые обычно прячете от людей.

Между вами мгновенно возникла особенная связь

С первых минут знакомства между вами возникла особенная связь, и для этого не понадобились слова. Вам даже показалось, что вы знаете этого человека очень давно. Вы способны понимать друг друга без слов и заканчивать мысль за партнером.

Эти отношения стали для вас полной неожиданностью

Вы совсем не искали отношений. Не искали человека, которая бы просто занимала в вашей жизни пустое место. Ваши отношения возникли на основе глубокой связи между вами, каким бы неправильной и непонятной она не казалась. В результате у вас вышло.

Этот человек для вас - часть семьи

Этот человек действительно стал для вас одним из членов семьи. Вы настолько преданны ему, насколько близким людям, с которыми кровно связаны.

Вам теперь еще больше хочется заниматься тем, что нравится и жить так, как нравится

Теперь, когда вы вместе, ваше желание быть собой и жить по своим правилам стало еще сильнее. Ваши отношения ни в какой мере не мешают делать то, что вы всегда хотели или над чем старательно работали еще до начала этих отношений.

Вы не зациклены исключительно на отношениях, они стали еще одной ценной составляющей вашей жизни.

Партнер пробудил в вас самую плохую и лучшую сторону

Это одно из чудес самых лучших и крепких отношений. Такая связь пробуждает от гибернации, побуждает увидеть то, какими мы можем быть и осознать все то, что мешает двигаться вперед.