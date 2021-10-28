"Ваша мама протримається максимум 2 години": у Донецькій області задихаються пацієнти

В одній з лікарень Донецької області тотальна нестача кисневих балонів, яких потребують важкі пацієнти, що лежать в реанімації. Люди самі змушені добувати життєвоважливе обладнання, щоб їхні родичі змогли протриматися і побороти страшну хворобу.

Про це розповіла дочка пацієнтки з коронавірусом Вікторія Бойко в Facebook .

За словами уродженки Краматорська, її маму забрала у важкому стані "швидка". У міській лікарні місць немає, але вдалося знайти його в Торецьку. Жінку поклали в реанімацію, і вона потребує цілодобової подачі кисню, але в лікарні він постійно закінчується.

"Мати потребує цілодобової подачі кисню безпосередньо балонного (кисневий концентратор навіть найбільшої потужності не підходить). І тут в понеділок (25.10.21) вранці повідомляють що в лікарні закінчився кисень і можливо буде тільки після обіду і то не точно. Мама без кисню довго не протягне, терміново потрібно знайти балон з киснем", - пише Вікторія.

Дочка пацієнтки з іншими родичами терміново розшукали "чарівний балон", який допоміг мамі дотягнути до обіду, коли в лікарню привезли кисень.

Все начебто заспокоїлося, але у вівторок близько третьої ночі подзвонили і сказали, що знову закінчився кисень і "без нього ваша мама протримається максимум 2 години".

Знову силами всієї родини був знайдений кисень - до вечора роздобули шість балонів.

"У лікарні як і раніше обстановка та ж "кисню немає і невідомо коли буде... Тепер тримаємо руку на пульсі і кисневі балони в запасі. Адже в будь-який момент можу зателефонувати, і потрібно летіти рятувати матусю. Ось така медицина в наших містах", - додала Вікторія.