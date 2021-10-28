Максимум за все время пандемии: в Украине более 26 тысяч новых случаев COVID
Фото: в Украине максимум новых случаев коронавируса за все время пандемии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Это максимум за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
26 071 - это антирекорд новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.
В Украине за сутки госпитализировали 5366 человек; летальных исходов - 576; выздоровели - 10 006 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 77 573 человека,
- методом ИФА - 21 960,
- экспресс-тестами - 51 971.
Ситуация в областях
Больше всего новых COVID-случаев за сутки подтвердили в таких областях:
- Днепропетровская - 2113,
- Одесская - 2296,
- Житомирская - 1668,
- Львовская - 1506,
- Запорожская - 1449,
- Киеве - 1451.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболели 2 851 804 человека; выздоровели - 2 411 711 человек; летальных случаев - 66 204.