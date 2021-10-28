Максимум за все время пандемии: в Украине более 26 тысяч новых случаев COVID

В Украине подтвердили 26 071 новый случай коронавируса за минувшие сутки. Это максимум за все время пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Статистика за сутки

26 071 - это антирекорд новых случаев коронавируса в Украине за все время пандемии.

В Украине за сутки госпитализировали 5366 человек; летальных исходов - 576; выздоровели - 10 006 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 77 573 человека,

методом ИФА - 21 960,

экспресс-тестами - 51 971.

Ситуация в областях

Больше всего новых COVID-случаев за сутки подтвердили в таких областях:

Днепропетровская - 2113,

Одесская - 2296,

- 2296, Житомирская - 1668,

Львовская - 1506,

Запорожская - 1449,

Киеве - 1451.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболели 2 851 804 человека; выздоровели - 2 411 711 человек; летальных случаев - 66 204.