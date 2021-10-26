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Новый штамм "Дельта плюс" уже в Украине: чем он опасен

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Вторник 26 октября 2021 14:35
Новый штамм "Дельта плюс" уже в Украине: чем он опасен Фото: врач заявил об опасности нового штамма коронавируса "Дельта плюс" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Новый более опасный штамм коронавируса "Дельта плюс" уже в Украине. Именно с ним, по мнению доктора Тараса Жиравецкого, связаны рекорды последних дней - по приросту новых случаев и смертности.

Об этом заявил врач на своем канале YouTube.

По словам, главврача одного из диагностических центров Львова, украинские медики отмечают за последние 2-3 недели не только рост случаев, но и тяжести "ковида". Инфицированные переносят болезнь тяжелее.

"Было понятно, что что-то происходит не так и, я заявил несколько дней назад, что вероятно в Украине уже есть "Дельта плюс", то есть штамм, который был зафиксирован в Индии, сейчас зафиксирован в Британии. Это штамм, который увеличивает количество новых случаев, а также усиливает тяжесть протекания", - заявил Жиравецкий.

Чем так опасен новый штамм?

Медик говорит, что "Дельта плюс", в отличие от своего предшественника - Дельты, распространяется еще быстрее и еще тяжелее переносится.

Многим пациентам со средней тяжестью до недавнего времени стандартное лечение помогало - давало неплохой эффект.

"Сейчас мы видим, что очень большая часть пациентов, которые имеют сопутствующие заболевания, в группе риска при этом молодого возраста, 40 лет и даже меньше... Если есть сопутствующие болезни - сахарный диабет, лишний вес... астма, аллергический ринит, аутоиммунные заболевания... проблемы сердечно-сосудистой системы... Эти пациенты очень часто получают классический цитокиновый шторм", - говорит Жиравецкий.

Это состояние, которое очень трудно контролировать дома. При нем пациенту часто нужен кислород из-за снижения сатурации.

Украина бьет рекорды по ежедневному приросту больных коронавирусом

Напомним, что в Украине ежедневно фиксируется более 20 тысяч новых случаев уже несколько дней подряд. 20 октября был установлен абсолютный рекорд по новым заболевшим и смертям - 22 415 и 546 соответственно, впрочем, уже 22 октября он был побит (23 785 и 614). На 26 октября в стране рекорд по смертности - умерло 734 пациента за сутки.

Ранее Тарас Жиравецкий указал на главную ошибку вакцинированных в Украине, рассказав, как не нужно делать, если вы получили прививку.

Кроме того медик предупредил, что медицинскую систему уже через 10-14 дней ждет коллапс из-за коронавируса.

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