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Не варто витрачати гроші: які засоби від комах насправді не працюють

Які репеленти від комах зовсім не працюють (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Тепло в Україну цього року прийшло швидше, а разом з ним - численні комахи, які літають, повзають та кусають. Врятуватися від укусів можна завдяки спеціальним репелентам. Однак не всі засоби, що продаються у магазинах, справді ефективні.

Які засоби від комах насправді не працюють, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на алерголога та сімейного лікаря Діану Прокотовило в Instagram.

Які репеленти неефективні

Цитронелла

Цей репелент на рослинній основі, якому не вистачає широкого спектру активності та тривалості дії.

Рослинні олії

Різні ботанічні олії, включаючи корицю, м'яту, сандалове дерево, герань та соєві боби. Більшість досліджень, які оцінюють ці альтернативні репеленти на рослинній основі показали, що захист, якій вони пропонують, набагато гірший порівняно з ДЕТА.

Їжа з різким запахом (цибуля, часник)

Твердження про те, що вживання цих продуктів може відлякувати кусаючих комах, не були підтверджені.

Електронні відлякувачі комарів

Це пристрої, які видають пронизливі звуки, які зазвичай не чутні людському вуху. Немає доказів, що такі пристрої відлякують комарів.

Репелентні браслети

Браслети, просочені репелентами від комах, неефективні, незалежно від того, який саме там міститься репелент.

 

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