Не стоит тратить деньги: какие средства от насекомых действительно не работают

Какие репелленты неэффективны

Цитронелла

Это репеллент на растительной основе, которому не хватает широкого спектра активности и продолжительности действия.

Растительные масла

Различные ботанические масла, включая корицу, мяту, сандаловое дерево, герань и соевые бобы. Большинство исследований, которые оценивают эти альтернативные репелленты на растительной основе показали, что защита, которую они предлагают, гораздо хуже по сравнению с ДЕТА.

Пища с резким запахом (лук, чеснок)

Утверждения о том, что употребление этих продуктов может отпугивать кусающих насекомых, не были подтверждены.

Электронные отпугиватели комаров

Это устройства, издающие пронзительные звуки, обычно не слышные человеческому уху. Нет доказательств, что такие устройства отпугивают комаров.

Репеллентные браслеты

Браслеты, пропитанные репеллентами от насекомых, неэффективны, независимо от того, какой именно там находится репеллент.