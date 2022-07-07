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В Варшаве в озере утонул украинец: детали трагедии

Фото: Черняковское озеро в Варшаве (Damian Kujawa / Polska Press)
Автор: Владимир Костырин

В столице Польши Варшаве в озере утонул украинец. Тело мужчины в воде было обнаружено спустя несколько часов после трагического случая, и на пляже его пытались реанимировать, однако, к сожалению, безрезультатно.

Об этом передает издание InPoland.

ЧП произошло на Черняковском озере в одноименном заповеднике и крупнейшем природном водоеме Варшавы в минувшее воскресенье, 3 июля.

Как выяснилось позже, гражданин Украины погиб сразу же после того, как нырнул. Через 4 часа тело 39-летнего утопленника случайно увидел в воде мужчина, который проплывал на каноэ - он дотянул погибшего до берега и вызвал правоохранителей и медиков.

По словам представителя полиции Мокотува Роберта Конюши, полицейские вместе с окружной прокуратурой выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Это уже третий трагический случай в воде с гражданами Украины в Польше за лето.

Так, пишет tvn24.pl, ранее в июне около города Гура-Кальвария (входит в Мазовецкое воеводство) утонули двое подростков 16 и 17 лет - их затянуло в водоворот на реке Висла, а тела ребят удалось обнаружить лишь спустя два дня.

Нынешнее ЧП произошло в день, когда в Польше было зафиксировано самое большое количество случаев гибели в водоемах за лето, приводит данные статистики ciekawestatystyki.pl. Так, 3 июля утонули 10 человек, в то время как за первые четыре дня этого месяца произошло 16 таких трагедий.

В июне в стране утонули 87 человек.

Как показывает анализ статистики утоплений за 1998-2021 годы в Польше, подавляющее большинство погибших - мужчины (87%). Каждый третий утонувший находился в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Ранее сообщалось, что в конце июня в большой многодневной очереди из "евроблях" на польской границе умер 67-летний украинец.

Напомним, на днях под Ровно в реке Стырь утонули две девочки - одна их них пыталась спасти подругу и вытащить из воды, но сильное течение забрало жизни обоих.

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ПольшаВаршаваутонули