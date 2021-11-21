Варим самый вкусный кофе в турке: раскрыт секрет идеального напитка

Правильно сварить кофе в турке - дело не хлопотное, но и тут есть ряд нюансов. Ведь на вкус напитка может повлиять все - от качества зерен до температуры воды. А истинные любители кофе советуют добавлять в него... соль.

Несколько важных нюансов

Лучше всего взять кофе в зернах свежей обжарки - не больше месяца. Лучший сорт для турки - арабика, она очень ароматна и меньше горчит.

Воду возьмите бутилированную, ведь важно, чтобы она была мягкой.

Сахар идеально подойдет тростниковый, но можно обычный или вовсем без сахара - ориентируйтесь на свой вкус.

Добавьте щепотку соли, чтобы раскрыть вкус кофе.

Шаг 1. Измельчите зерна

Зерна идеально молоть непосредственно перед варкой, а помол должен быть тонким. Измельчите в кофемолке в течение минимум 40 секунд, можно с перерывами, чтобы не перегреть кофемолку.

На выходе должен получиться мягкий и бархатистый порошок - проверьте его пальцами.

Шаг 2. Засыпьте все ингредиенты в турку и залейте водой

Самый вкусный кофе варят в медной турке, но за неимением такой подойдет и из нержавейки. Засыпьте в нее кофе из расчета 2 чайные ложки на одну порцию. Добавьте сахар и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Далее налейте воду, из расчета 100-120 мл на одну порцию. Перемешивать больше уже не нужно.

Важно, чтобы вода не была выше самой узкой части турки, ведь ей нужно место, куда подыматься при варке.

Шаг 3. Следите за процессом варки и регулируйте огонь

Поставьте турку на средний огонь. Постепенно кофе будет прогреваться, а сверху начнет образовываться пенка. Как только этот процесс начнется, убавьте огонь до минимума и начните внимательно следить за пенкой.

Когда пенка начнет подниматься, стремясь "убежать" из турки, снимите ее с огня и подождите, пока кофе успокоится и пенка осядет. Верните турку на огонь и повторите этот процесс - дождитесь поднятия пенки, снимите, успокойте.

Повторите так четыре раза. Но не допускайте, чтобы кофе при этом закипел - лучшая температура для заваривания кофе - 95-96 градусов.

Шаг 4. Добавьте в кофе холодной воды

В конце выключите огонь и влейте в турку ложку холодной или ледяной воды - это делается для того, чтобы кофейные крупинки осели на дно.

Подождите еще одну-две минуты, а затем разлейте кофе по подогретым чашкам, чтобы сохранить его аромат. Чашки можно перед этим просто обдать кипятком.