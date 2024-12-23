Варенуха: рецепт українського напою, який в рази кращий за горілку

Варенуха - це один із найдавніших українських напоїв, який традиційно готували на свята, особливо взимку. Її основа - міцний алкоголь (переважно самогон чи горілка), фрукти, мед і прянощі, що надають напою неповторного смаку й аромату.

У давнину варенуху подавали не лише як частування, але й використовували для зігрівання після важкої роботи на холоді.

Класичний українській рецепт

Інгредієнти:

Горілка або самогон - 0,5 л

Сушені яблука та груші - по 100 г

Мед - 3 ст. л.

Гвоздика - 5-6 шт.

Чорний перець горошком - 5-6 шт.

Кориця - 1 паличка або 1 ч. л. меленого

Імбир (свіжий або сухий) - на кінчику ножа

Лавровий лист - 1 шт.

Спосіб приготування:

Підготувати інгредієнти. У глиняний горщик (або жаростійкий посуд) покласти сушені фрукти, мед і всі спеції.

Залити алкоголем. Залийте горілкою або самогоном так, щоб інгредієнти були повністю покриті рідиною.

Томити в духовці. Закрийте горщик кришкою і поставте в розігріту до 70-80 градусів духовку. Томіть варенуху приблизно 1,5-2 години.

Процідити. Після приготування процідіть напій, щоб прибрати залишки фруктів і спецій.

Подавати теплою. Варенуху найкраще подавати одразу після приготування, коли вона ще гаряча, щоб повністю насолодитися її ароматом.

А ось ще один рецепт варенухи, який пропонує відомий українській кулінар Євген Клопотенко:

Інгредієнти:

Сухофрукти - 200 г

Горілка - 1 л

Борошно - 500 г

Тепла вода - 300 мл

Сіль - дрібка

Булка або кругла хлібина - 1 шт.

Спосіб приготування

200 г сухофруктів потрібно ретельно промити під проточною водою і покласти у великий вогнетривкий глечик. Додати 1 л горілки та залишити на 30 хвилин, аби сухофрукти набухли. Тим часом розігріваємо духовку до 100 градусів.

У мисці змішуємо 500 г борошна і 300 мл теплої води, додаємо дрібку солі. Замішуємо однорідне тісто і розділяємо його навпіл.

Першою частиною тіста ретельно заліплюємо отвір глечика. Накриваємо зверху хлібною скоринкою або кількома скибочками хліба. Зверху заліплюємо другою частиною тіста. Глечик має бути герметично закритий.

Ставимо цей глечик у розігріту до 100 градусів духовку та залишаємо томитися на 4 години. Дістаємо після цього глечик та даємо повністю охолонути.

Переливаємо напій у скляну ємність та подаємо охолодженим разом з сухофруктами. Також можна дістати фрукти та використати їх для приготування начинки для пирогів.