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Вареники з картоплею з тіста, в яке ви точно закохаєтеся

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Понеділок 08 травня 2023 08:01
Вареники з картоплею з тіста, в яке ви точно закохаєтеся Вареники з картоплею (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Вареники з картоплею приготовлені своїми руками набагато смачніше і дешевше за магазинну заморозку. А якщо знати кілька секретів ідеального тіста, ви отримаєте справжній кулінарний шедевр із найпростіших інгредієнтів.

Рецептом поділилася кулінар Alina FooDee на каналі YouTube.

Складові

Для тіста:

  • Борошно - 280-320 г
  • Вода (гаряча) - 100 мл
  • Вершкове або олія - 30 г
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Яйце - 1 шт.

Для начинки:

  • Картопля - 500 г
  • Сіль за смаком
  • Вершкове масло - 50 г

Для підсмажки:

  • Бекон або сало - 70-100 г
  • Цибуля - 1 шт. (180 г)

Покрокове приготування

Додаємо сіль та олію у воду, перемішуємо, всипаємо частину борошна, додаємо яйце (при додаванні яйця все робимо дуже швидко, щоб яйце не зварилося), замішуємо м'яке еластичне тісто. Місимо тісто 5 хвилин, потім залишаємо відпочивати на 30 хвилин.

Картоплю відварюємо у підсоленій воді до готовності. Додаємо вершкове масло, добре розминаємо товкачем до однорідності. Даємо начинці повністю охолонути. У картоплю за бажанням можна додати обсмажену цибулю, сало, гриби тощо, зменшивши при цьому кількість картоплі, щоб загальна кількість начинки була близько 500 грамів.

Для підсмажки на холодну сковороду викладаємо бекон або сало і смажимо на повільному вогні, щоб витопити більше жиру. Потім додаємо нарізану кубиками цибулю і смажимо до золотистості.

Тісто, що відпочило, розкочуємо в пласт товщиною 3 мм. За допомогою склянки чи блюдця вирізаємо кола.

Викладаємо 1 ч. л. з гіркою начинкою по центру заготовки з тіста, ретельно скріплюємо краї тіста, формуючи вареник.

Викладаємо вареники в киплячу підсолену воду (на 2 л води - 1 ч. л. солі) і дуже акуратно розмішуємо, щоби не пристали. Після того, як вони спливуть, варимо 3 хвилини.

У готові вареники додаємо піджарку та перемішуємо.

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