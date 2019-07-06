Ваня, бери вино: директора харьковской школы обвинили в спаивании детей

Директора харьковской школы №67 Елену Лисичкину обвинили в том, что она спаивает алкоголем несовершеннолетних. Соответствующий пост опубликовала Дана Владимирская в группе "Батьки SOS".

Как утверждает автор поста, Елена Лисичкина разместила на своей странице в Facebook фотографии и видео празднования дня рождения своего 13-летнего сына Вани. На фотографиях мальчик с бокалом вина в руках, а на видео отчетливо слышно, как она говорит сына: "Ваня, бери вино".

"Ваня, бери вино", - вот такие анимационные версии проведения детского дня рождения я вижу в своей фб-ленте от работников образования. Здесь и выступления в микрофон перед тремя гостями, здесь и пение шансона в резиновых тапочках, визиты соседей на рюмочку – все это с маминой любовью записано в семейный видеоархив. Видно сразу, что такие тусовки – семейная традиция. Каждый из нас, кто читает, может, наверное, вспомнить не одни такие посиделки. Если бы не было несколько "НО". Во-первых – мальчику всего 13 лет и на видео видно, как он смущается от таких съемок, во-вторых, мама его – директор школы №67 в Харькове. К какому днищу должно дойти общество, чтобы воспринимать такие вещи, как норму и в дальнейшем доверять детей людям с извращенными фантазиями и жизнью?" – написала Владимирская.

Скриншот поста (facebook.com/dana.vladimirskaya)

Скриншот фото (facebook.com/dana.vladimirskaya)

После того, как в социальной сети прокатились волны возмущения поведением педагога, Елена Лисичкина свой пост удалила, однако сохранились скриншоты публикации. Кроме того, под постом Даны Владимирской в комментариях директор школы попыталась оправдаться за такое странное поведение.

Скриншот комментариев (facebook.com/dana.vladimirskaya)

Елена Лисичкина и ранее попадала в скандалы. Ее уволили с должности руководителя школы, так как большинство родителей были против ее руководства. Ее обвиняли во взятках и хамском отношении к детям.

Также во время скандалов пострадал и ее сын. Мальчик попал в драку в коридоре школы.