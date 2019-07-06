Ваня, бери вино: директора харківської школи звинуватили в споюванні дітей

Директора харківської школи №67 Олену Лисичкину звинуватили в тому, що вона споює алкоголем неповнолітніх. Відповідний пост опублікувала Дана Володимирська в групі "Бацьки SOS".

Як стверджує автор поста, Олена Лисичкина розмістила на своїй сторінці в Facebook фотографії і відео святкування дня народження свого 13-річного сина Вані. На фотографіях хлопчик з келихом вина в руках, а на відео чітко чути, як вона каже до сина: "Ваня, бери вино".

"Ваня, бери вино", - ось такі анімаційні версії проведення дитячого дня народження я бачу в своїй фб-стрічці від працівників освіти. Тут і виступи в мікрофон перед трьома гостями, тут і співи шансону в гумових тапочках, візити сусідів на чарочку – все це з маминою любов'ю записано в сімейний відеоархів. Видно відразу, що такі тусовки – сімейна традиція. Кожен з нас, хто читає, може, напевно, згадати не одні такі посиденьки. Якби не було декілька "НО". По-перше – хлопчику всього 13 років, і на відео видно, як він ніяковіє від таких зйомок, по-друге, мама його – директор школи №67 в Харкові. До якого днища має дійти суспільство, щоб сприймати такі речі, як норму і надалі довіряти дітей людям з збоченими фантазіями і життям?" – написала Володимирська.

Скріншот поста (facebook.com/dana.vladimirskaya)

Скріншот фото (facebook.com/dana.vladimirskaya)

Після того, як в соціальній мережі прокотилися хвилі обурення поведінкою педагога, Олена Лисичкина свій пост видалила, однак збереглися скріншоти публікації. Крім того, під постом Дани Володимирської в коментарях директор школи спробувала виправдатися за таку дивну поведінку.

Скріншот комментарів (facebook.com/dana.vladimirskaya)

Олена Лисичкіна і раніше потрапляла у скандали. Її звільнили з посади керівника школи, так як більшість батьків були проти її керівництва. Її звинувачували у хабарах і хамськму ставлення до дітей.

Також під час скандалів постраждав і її син. Хлопчик потрапив у бійку в коридорі школи.