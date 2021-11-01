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Валерий Харчишин рассказал о болезни сына: "это страшнее, чем смерть"

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 22:01
Валерий Харчишин рассказал о болезни сына: "это страшнее, чем смерть" Фото: Валерий Харчишин (instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Роман Мирончук

Валерий Харчишин решил проверить сверхспособности экстрасенсов проекта "Битва экстрасенсов". Фронтмен известной украинской группы "Друга рiка" также рассказал о своей жизни, включая о болезни сына.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

О болезни сына

"Я думал страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее. Много проблем в нашем роде у мужчин. Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов остается тело, а душа… он просто уходит", - рассказал артист.

Харчишин отметил, что сын болеет уже 3 года, пошел четвертый год.

"Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоих воспоминаниях один, а приходишь домой – это другой человек. Из нее просто вытащили все изнутри", - добавил он.

Валерий Харчишин рассказал о болезни сына: &quot;это страшнее, чем смерть&quot;

Валерий Харчишин на проекте "Битва экстрасенсов" (скриншот с видео)

Про аварию, которая стала вторым днем рождения

24 сентября Валерий спешил на своем авто в роддом. В тот день его супруга родила второго сына. Артист был очень уставшим из-за того, что мало спал и просто уснул за рулем. Результатом этого стало ДТП.

Авария была сильной, и машина полностью была уничтожена. Один из врачей наугад определил, что у Харчишина разорванная почка и кровь уходит в брюшную полость.

"Считаю это ДТП своим вторым днем ​​рождения. Я это воспринял как урок и изменил свою жизнь. Если будешь делать что-то качественно и от всего сердца, тебе и материальное найдется", - сказал артист.

Валерий Харчишин рассказал о болезни сына: &quot;это страшнее, чем смерть&quot;

Валерий Харчишин на проекте "Битва экстрасенсов" (скриншот с видео)

О двух самых болезненных смертях в жизни

Харчишин признался, что ему было очень грустно, когда покончил с жизнью его близкий друг, с которым они дружили 12 лет и пели вместе в хоре. Также в жизни была еще одна трагедия, когда от рака умер брат Василий. У него была лимфома крови.

Видео с Харчишиным на проекте "Битва экстрасенсов" можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, у известного ведущего у Анатолия Анатолича от коронавируса умер крестный отец.

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