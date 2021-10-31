"Мог 10 раз погибнуть в Афгане, но умер от COVID-19": у Анатолия Анатолича произошло горе в семье

Анатолий Анатолич рассказал о трагедии в семье. У известного телеведущего и блогера от коронавируса умер крестный отец.

"Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19", - отметил телеведущий.

Он также рассказал, что крестный не был привит. Он собирался вакцинироваться, но все не было времени, поскольку был занят другими делами.

Анатолий Анатолич призвал украинцев не затягивать с прививкой.

"Поэтому антиваксеры идут в ж*пу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", - написал телеведущий.

Анатолий с братом и крестным (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)