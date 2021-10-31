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"Мог 10 раз погибнуть в Афгане, но умер от COVID-19": у Анатолия Анатолича произошло горе в семье

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Воскресенье 31 октября 2021 19:47
"Мог 10 раз погибнуть в Афгане, но умер от COVID-19": у Анатолия Анатолича произошло горе в семье Фото: Анатолий Анатолич (instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Роман Мирончук

Анатолий Анатолич рассказал о трагедии в семье. У известного телеведущего и блогера от коронавируса умер крестный отец.

Об этом Анатолий написал в Instagram.

"Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19", - отметил телеведущий.

Он также рассказал, что крестный не был привит. Он собирался вакцинироваться, но все не было времени, поскольку был занят другими делами.

Анатолий Анатолич призвал украинцев не затягивать с прививкой.

"Поэтому антиваксеры идут в ж*пу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", - написал телеведущий.

&quot;Мог 10 раз погибнуть в Афгане, но умер от COVID-19&quot;: у Анатолия Анатолича произошло горе в семье

Анатолий с братом и крестным (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Напомним, в Минздраве назвали перечень симптомов, когда нужно вызвать "скорую" при коронавирусе. Врачи подчеркнули, что только высокая температура не должна быть причиной вызова медиков.

Мы также писали о том, что глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, как быстро после перенесенного COVID-19 нужно вакцинироваться. Кроме того, медик назвал, какие могут быть противопоказания к вакцинации.

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