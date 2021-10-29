Во Львове поборола коронавирус 91-летняя женщина с полным поражением легких: что ее спасло

Во Львове 91-летней женщине удалось побороть коронавирус. У нее было поражено 99% легких.

История выздоровления

Болезнь подкралась к львовянке внезапно. Как-то вечером ее просто стало трясти. Температура подскочила до 39 градусов. Вначале львовянка лечилась дома. Она попала в больницу и 10 дней пролежала под кислородной маской. Потом еще месяц провела дома с кислородным концентратором. Отметим, что преодолеть недуг пожилой женщине помогла вакцинация.

София вспоминает, когда шла на прививку, серьезных надежд на вакцину у нее не было.

Заведующая одного из инфекционных отделений Наталья Ралец рассказала, что вакцинированные, в том числе и пожилые люди, болеют крайне редко. Течение болезни у них намного легче.

Сейчас 91-летняя София уже неделю как дышит сама. Сегодня начала понемногу ходить без помощи внуки. Она говорит, что не знает, что было бы, если бы она тогда не вакцинировалась.