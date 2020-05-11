Вакцину от COVID-19 могут не найти: ученые рассказали, к чему стоит приготовиться

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые рассказали, как изменится жизнь человечества, если вакцина от коронавируса не будет найдена

Пандемия коронавируса существенно изменила уклад жизни не только в Украине, но и во всем мире. Карантин практически парализовал на несколько месяцев большинство стран и единственная надежда на ученых, которые смогут найти вакцину от COVID-19.

Однако вакцину могут и не изобрести. Такое уже было ранее в истории человечества и есть заболевания, с которыми люди научились жить. Как пишет ТСН со ссылкой на CNN, жизнь большинства стран существенно изменится, но можно научиться жить в нынешних условиях, соблюдая советы медиков, правила и карантинные условия. В краткосрочной перспективе жителей планеты ждет тестирование и постоянное физическое отслеживание.

Кроме того, человечество не застраховано от регулярных вспышек коронавируса и смертности от осложнений.

"Есть некоторые вирусы, против которых у нас до сих пор нет вакцин. Мы не можем абсолютно предположить, что вакцина вообще появится, или, если она появится, пройдет ли она все испытания эффективности и безопасности. Абсолютно важно, чтобы все общества во всем мире оказались в таком положении, чтобы они могли защищаться от коронавируса как постоянной угрозы и иметь возможность заниматься социальной жизнью и экономической активностью с вирусом среди нас", - заявил профессор глобального здравоохранения в Имперском колледже Лондона доктор Дэвид Набарро.

Эксперты считают, что вакцину смогут разработать, так как COVID-19 не мутирует так быстро, как другие заболевания. Однако ученым на это может понадобится много времени – год, может полтора. И ее разработка действительно станет большим подвигом для ученых.

В 1984 году ученые заявили, что вирус ВИЧ был определен и вакцина от него появится через два года. Но прошло почти 40 лет, погибло более 32 миллионов человек, а спасения от ВИЧ мир так и не увидел.

Врачи объясняют, что это связано с природой самого заболевания. В отличие от гриппа, которые мутирует ежегодно, ВИЧ мутирует в организме самого человека и убивает иммунитет.

Та же участь постигла ученых и при разработке вакцины от лихорадки денге, различных риновирусов и аденовирусов.

"Мы имеем дело с биологическими системами, мы не имеем дело с механическими системами. Это действительно очень сильно зависит от реакции организма", - объяснил Дэвид Набарро.

Если вакцина от коронавируса не будет найдена, то наша жизнь не останется такой, как сейчас. Страны начнут выходить из карантина, но ученые и медики будут настаивать на ограничениях, чтобы выиграть время для поиска решения.

Походы на работу с легкой простудой будут прекращены, удаленная работа для многих станет привычной, компании начнут искать новые графики работы, а в ближайшее время – обширная программа для тестирования и отслеживания контактов. Придется существенно пересмотреть взгляды на массовые мероприятия, работу общественных заведений. А карантины могут стать неотъемлемой частью жизни людей.

"Абсолютно критически важным будет наличие системы общественного здравоохранения, которая включает отслеживание контактов, диагностику на рабочем месте, мониторинг синдромального наблюдения, раннее информирование о том, должны ли мы повторно внедрить социальное дистанцирование. Это реально, но это сложно, и мы действительно не делали этого раньше", - отмечают ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнародовали новые данные о пике коронавируса в Украине.