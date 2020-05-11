Вакцину від COVID-19 можуть не знайти: вчені розповіли, до чого варто приготуватися

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, як зміниться життя людства, якщо вакцина від коронавірусу не буде знайдена

Пандемія коронавірусу істотно змінила уклад життя не тільки в Україні, але й у всьому світі. Карантин практично паралізувала на кілька місяців більшість країн і єдина надія на вчених, які зможуть знайти вакцину від COVID-19.

Однак вакцину можуть і не винайти. Таке вже було в історії людства і є захворювання, з якими люди навчилися жити. Як пише ТСН з посиланням на CNN, життя більшості країн істотно зміниться, але можна навчитися жити в нинішніх умовах, дотримуючись порад медиків, правила та карантинні умови. У короткостроковій перспективі жителів планети чекає тестування і постійне фізичне відстеження.

Крім того, людство не застраховане від регулярних спалахів коронавірусу і смертності від ускладнень.

"Є деякі віруси, проти яких у нас досі немає вакцин. Ми не можемо абсолютно припустити, що вакцина взагалі з'явиться, або, якщо вона з'явиться, пройде вона всі випробування ефективності та безпеки. Абсолютно важливо, щоб всі суспільства у всьому світі виявилися в такому положенні, щоб вони могли захищатися від коронавірусу як постійної загрози та мати можливість займатися соціальним життям та економічною активністю з вірусом серед нас", - заявив професор глобальної охорони здоров'я в Імперському коледжі Лондона доктор Девід Набарро.

Експерти вважають, що зможуть розробити вакцину, бо COVID-19 не мутує так швидко, як інші захворювання. Однак вченим на це знадобиться багато часу – рік, може півтора. І її розробка справді стане великим подвигом для вчених.

У 1984 році вчені заявили, що вірус ВІЛ був визначений і вакцина від нього з'явиться через два роки. Але минуло майже 40 років, загинуло понад 32 мільйонів осіб, а порятунку від ВІЛ світ так і не побачив.

Лікарі пояснюють, що це пов'язано з природою самого захворювання. На відміну від грипу, які мутує щорічно, ВІЛ мутує в організмі самої людини та вбиває імунітет.

Та ж доля спіткала вчених і при розробці вакцини від лихоманки денге, різних риновірусів та аденовірусів.

"Ми маємо справу з біологічними системами, ми не маємо справу з механічними системами. Це дійсно дуже сильно залежить від реакції організму", - пояснив Девід Набарро.

Якщо вакцина від коронавірусу не буде знайдена, то наше життя не залишиться таким, як зараз. Країни почнуть виходити з карантину, але вчені та медики будуть наполягати на обмеженнях, щоб виграти час для пошуку рішення.

Походи на роботу з легкою застудою будуть припинені, віддалена робота для багатьох стане звичною, компанії почнуть шукати нові графіки роботи, а найближчим часом – велика програма для тестування і відстеження контактів. Доведеться суттєво переглянути погляди на масові заходи, роботу громадських закладів. А карантини можуть стати невіддільною частиною життя людей.

"Абсолютно критично важливим буде наявність системи громадської охорони здоров'я, яка включає відстеження контактів, діагностику на робочому місці, моніторинг синдромного спостереження, раннє інформування про те, чи повинні ми повторно запровадити соціальне дистанціювання. Це реально, але це складно, і ми не робили цього раніше", - відзначають вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені оприлюднили нові дані про пік коронавірусу в Україні.