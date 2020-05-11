ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пик коронавируса в Украине смещается: ученые обнародовали новые данные

STYLERКоронавирус    11.05.2020 - 18:30
Пик коронавируса в Украине смещается: ученые обнародовали новые данные
Пик коронавируса в Украине наступит позже (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей, но пик эпидемии наступит позже

Пик коронавируса в Украине наступит позже, чем предполагалось. Ученые Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского обнародовали новые результаты моделирования распространения пандемии СOVID-19 регионами Украины.

Ученые отметили, что на десятидневном отрезке (с 6 по 15 мая) развитие эпидемии приобретает более четкую линию с уровнем "плато" – (400-550) новых зараженных в день. Это может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой может наступить пик пандемии.

После этого ученые предполагают, что эпидемия пойдет на спад, и количество новых больных будет ниже количества тех, кто выздоровел.

В настоящее время в Киеве наблюдается тенденция на спад количества новых инфицированных. При этом рост больных происходит в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях. А вот в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях уменьшается количество новых зараженных.

При этом в Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация с новыми инфицированными стабильная.

Ранее эксперты говорили о том, что пик коронавируса в Украине наступит на следующую неделю после Пасхи.

Напомним, что эксперт рассказал, зачем на самом деле украинские власти вводили карантин. Он считает, что это было сделано для того, чтобы избежать пика заболеваемости, при котором система здравоохранения могла бы не справиться с большим количеством инфицированных украинцев.

Кроме того, карантин помог медикам лучше подготовиться к пандемии, и поработать с инфицированными во время небольшой нагрузки на больницы.

Теги Новости Украины КоронавирусЭпидемия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь