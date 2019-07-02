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Вакцинироваться нужно всем: Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 16:19
Вакцинироваться нужно всем: Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, что вакцинация - единственный способ уберечься от болезни

Уляна Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком и посоветовала всем украинцам обязательно вакцинироваться. Это единственный способ уберечься от инфекционной болезни. Летом особенно возрастают риски заразиться столбняком. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

Супрун привела в пример историю с 12-летним мальчиком, которй упал на улице и поранил колено. Через 20 дней ребенка забрали в больницу и диагностировали столбняк. У этой болезни есть особенность - подергивание мышц ног.

Вакцинироваться нужно всем: Супрун рассказала об ужасах заражения столбнякомВакцинироваться от столбняка - жизненно необходимо (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна сообщила важные факты об этом заболевании:

  • Столбняком можно заразиться, когда споры бактерий, вызывающие болезнь, попадут в рану или порез, через укус животного или через порезы острыми предметами и обломками древесины. Чаще всего эти бактерии живут в почве и кишечном тракте животных.
  • Симптомы могут появиться с 3 по 21 день после заражения. Это могут быть спазмы мышц лица, в том числе - сжатие челюстей, "выпучивание" глаз, мышечные спазмы (часто в желудке), судороги мышц спины, мучительное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, затруднение дыхания, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение давления и учащенное сердцебиение.
  • Без медицинской помощи смерть от столбняка приходит в 100% случаев. Если вы заметили у себя симптомы - обязательно обратитесь к врачу!
  • По календарю обязательных прививок детей вакцинируют 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужна ревакцинация от болезни каждые 10 лет. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые.
  • Даже если вы переболели этой болезнью - ревакцинация все равно необходима! Есть вероятность повторного заражения.

Супрун отметила, что до сих пор существуют люди, которые верят в то, что вакцины не работают, а собственный иммунитет может защитить от всех болезней. Нужно только переболеть. Науке давно известно, что это не так.

Как ранее мы сообщали, Уляна Супрун развенчала популярные мифы о ягодах, а также дала ответ на волнующие вопросы касательно вкусных плодов. 

Кстати, Супрун развеяла мифы о популярных добавках.

А также о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

 

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