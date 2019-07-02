Вакцинироваться нужно всем: Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком

Уляна Супрун сообщила, что вакцинация - единственный способ уберечься от болезни
Уляна Супрун рассказала об ужасах заражения столбняком и посоветовала всем украинцам обязательно вакцинироваться. Это единственный способ уберечься от инфекционной болезни. Летом особенно возрастают риски заразиться столбняком. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.
Супрун привела в пример историю с 12-летним мальчиком, которй упал на улице и поранил колено. Через 20 дней ребенка забрали в больницу и диагностировали столбняк. У этой болезни есть особенность - подергивание мышц ног.
Вакцинироваться от столбняка - жизненно необходимо (facebook.com/ulanasuprun)
Уляна сообщила важные факты об этом заболевании:
Супрун отметила, что до сих пор существуют люди, которые верят в то, что вакцины не работают, а собственный иммунитет может защитить от всех болезней. Нужно только переболеть. Науке давно известно, что это не так.
Как ранее мы сообщали, Уляна Супрун развенчала популярные мифы о ягодах, а также дала ответ на волнующие вопросы касательно вкусных плодов.
Кстати, Супрун развеяла мифы о популярных добавках.
А также о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.