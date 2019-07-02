Вакцинуватися треба всім: Супрун розповіла про жахи зараження правцем

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун повідомила, що вакцинація - єдиний спосіб уберегтися від хвороби

Уляна Супрун розповіла про жахи зараження правцем і порадила всім українцям обов'язково вакцинуватися. Це єдиний спосіб уберегтися від інфекційної хвороби. Влітку особливо зростають ризики заразитись правцем. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

Супрун навела як приклад історію з 12-річним хлопчиком, який впав на вулиці і поранив коліно. Через 20 днів дитину забрали до лікарні, діагностували правець. У цієї хвороби є особливість - посмикування м'язів ніг.

Вакцинуватися від правця - життєво необхідно (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна повідомила важливі факти про це захворювання:

Правцем можна заразитися, коли спори бактерій, що викликають хворобу, потраплять до рани або порізу, через укус тварини або через порізи гострими предметами і уламками деревини. Найчастіше ці бактерії живуть у ґрунті і кишковому тракті тварин.

Симптоми можуть з'явитися з 3 по 21 день після зараження. Це можуть бути спазми м'язів обличчя, в тому числі - стиснення щелеп, "спучування" очей, м'язові спазми (часто в шлунку), судоми м'язів спини, болісна напруга у всьому тілі, проблеми з ковтанням, утруднення дихання, головний біль, лихоманка і надмірне потовиділення, зміна тиску, прискорене серцебиття.

Без медичної допомоги смерть від правця приходить в 100% випадків. Якщо ви помітили у себе симптоми - обов'язково зверніться до лікаря!

За календарем обов'язкових щеплень дітей вакцинують 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років. Надалі потрібна ревакцинація від хвороби кожні 10 років. Безкоштовно вакцинуватися від правця можуть і діти, і дорослі.

Навіть якщо ви перехворіли цією хворобою - ревакцинація все одно необхідна! Є ймовірність повторного зараження.

Супрун зазначила, що досі існують люди, які вірять в те, що вакцини не працюють, а власний імунітет може захистити від усіх хвороб. Потрібно тільки перехворіти. Науці давно відомо, що це не так.

Як раніше ми повідомляли, Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про ягоди, а також дала відповідь на хвилюючі питання щодо смачних плодів.

До речі, Супрун розвіяла міфи про популярні добавки.

А також про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.