ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вакцинировать будут не всех украинцев: кому можно не делать прививку

Воскресенье 20 декабря 2020 14:32
Вакцинировать будут не всех украинцев: кому можно не делать прививку
Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Киселева

В Украине вакцинация должна начаться в середине 2021 года. Однако делать ее будут не всем. Врачи-эпидемиологи сходятся на мнении, что к тому моменту переболеет и обретет иммунитет определенное количество человек – около 10-20% населения. По мнению врача Аллы Мироненко, тех, кто имеет диагноз "коронавирус" или ранее перенес эту инфекционную болезнь, обязывать делать прививку не должны.

Специалист заявила, что в этой процедуре нет ни необходимости, ни пользы. Тем, кто обладает естественно приобретенным иммунитетом от инфекции вводить антитела просто бесполезно. Такое мнение врач-вирусолог Алла Мироненко заявила в комментарии изданию ГолосUA. Также медик добавила, что от прививок можно избавить еще одну крупную возрастную группу.

"Все население вакцинировать не нужно. Например, детей. В основном они легко переносят вирус. У них это проходит, как легкая простуда. Поэтому нет смысла их прививать", – добавила врач.

Медиков сейчас волнует больше другой вопрос: как организовать саму вакцинацию, ведь температура хранения вакцины -70 градусов, а поставляется она партиями.

"Также нужно составить план, кто будет приходить на вакцинацию. Например, если в упаковке 10 флаконов, то при их разморозке нужно сразу же привить 10 человек. Это колоссальная организационная работа. Пока не понимаю, кто это должен будет делать. Медики сейчас очень загружены. Санэпидемстанция ликвидирована. Возникает вопрос, кто этим займется", – подчеркивает эксперт.

Медик также назвала группы украинцев, которые будут прививать первыми.

"В первую очередь нужно вакцинировать людей старшего возраста, медработников и граждан, которые работают с людьми. Например, учителей, полицейских и работников сферы услуг", – заключила специалист.

Напомним, что ранее врач рассказал, можно ли сразу подцепить грипп и COVID-19.

До этого врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, как остановить эпидемию коронавируса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачивакцинациявакцина от коронавируса

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь