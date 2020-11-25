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Украинский вирусолог рассказала, как остановить эпидемию COVID-19 в Украине

Среда 25 ноября 2020 09:09
Украинский вирусолог рассказала, как остановить эпидемию COVID-19 в Украине
Медик назвала способы решения (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Медик сообщила, как остановить эпидемию коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей, ставя каждый день новые антирекорды. Эпидемию можно остановить считает вирусолог и доктор наук Алла Мироненко. По словам медика, это можно сделать двумя способами. Первый заключается в ношении маски даже в помещении, а второй в ограничении всех контактов. Если соблюдать эти два правила можно обойтись и без строгого карантина.

"Надо, чтобы люди носили маски. Везде. На улице неуместно, но в помещении и там, где они общаются, не зная с кем, или даже зная; если у них школьник ходит в школу или ребенок в детский сад – чтобы в таких случаях тоже надевали маску. Чтобы не ходили по соседям", - рассказала Мироненко "Обозревателю".

По словам доктора наук, люди должны сами осознать необходимость ношения маски. Мироненко не видит опасности в общественном транспорте при условии, что там все будут в масках.

"В транспорте люди не заражаются, если они все в масках. Заражаются при тесном и длительном контакте с инфицированным человеком без маски. Люди не проводят в транспорте много времени без маски, как они это делают, например, дома", - рассказала медик.

Доктор рекомендует людям не поддаваться панике и объективно оценивать свое состояние здоровья.

"Во-первых, не надо нагнетать. Во-вторых, надо, чтобы человек оценивал свое состояние и как можно быстрее обращался к врачу, чтобы он готов был дома сделать то, что можно сделать", - резюмировала Мироненко.

Как мы ранее писали, украинский медик объяснил, почему COVID-19 подцепить повторно почти невозможно.

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