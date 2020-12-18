Врач рассказал, можно ли сразу подцепить грипп и COVID-19

Врач рассказал, что коронавирус и грипп подцепить вместе маловероятно (коллаж РБК-Украина)

Наступил сезон гриппа, а пандемия коронавируса продолжает действовать. Врач-вирусолог Алла Мироненко рассказала, есть ли опасность подцепить две инфекции одновременно. По ее словам, это очень маловероятно, так как два возбудителя в одной клетке не уживаются.

"Природа задумала так, что два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка — интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - рассказала "Фактам" заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.

Медик отметила, что из-за активности в этом сезоне именно COVID-19, эпидемия гриппа будет слабой и вялотекущей. Также врач сообщила, что главное отличие гриппа и коронавируса в том, что симптомы первого развиваются очень стремительно. Уже к вечеру вы поймете, что подхватили грипп. С коронавирусом иначе - признаки болезни нарастают постепенно.

"А при заражении коронавирусом течение часто вялое: температура сегодня есть, а завтра нормальная, потом снова повышена. Пневмония может быть или нет. Возможно присоединение бактериального осложнения или появление диареи, с помощью которой организм пытается избавиться от токсинов. Из-за интоксикации очень страдает печень, ведь нехватка кислорода затрудняет обменные процессы, повышает выработку токсинов", - рассказала Мироненко.

По словам вирусолога, тяжесть COVID-19, зависит от возраста, реакции иммунитета на количество вируса, попавшего в организм, наличия хронической патологии.

Как мы писали ранее, в Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 11 880 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 46,6%.