Вакцинация от коронавируса в Украине: что нужно знать и какие брать документы
Вакцинация от коронавируса набирает обороты, и украинцы начали чаще обращаться за получением прививки. Многие колеблются, так как боятся побочных эффектов и не знают, как проходит процедура вакцинации.
Что нужно знать о вакцинации от коронавируса, какие будут нужны документы и какие есть противопоказания – читайте в материале ниже.
Где получить вакцину
Сделать прививку в Украине можно во многих местах. Пункты вакцинации развернули в ТРЦ, на стадионах, с 21 октября – на железнодорожных вокзалах. В каждой поликлинике есть пункт вакцинации, записаться можно онлайн или позвонить своему семейному врачу. В пунктах вакцинации принимают всех желающих от 18 лет.
Также в Украине работают мобильные бригады вакцинации – записаться на такую прививку можно у семейного врача.
Найти ближайший пункт вакцинации можно в единой медицинской системе HELSI.
Какие нужны документы
Все, что вам нужно иметь с собой для вакцинации – это паспорт и идентификационный код. Желательно иметь с собой ручку, чтобы заполнить форму – ее выдают на месте. Декларация с семейным врачом или другие документы вам не понадобятся.
Что нужно знать перед вакцинацией
Если вы недавно переболели коронавирусом или еще болеете и ранее не получали прививку – отложите вакцинацию на несколько месяцев. Проконсультируйтесь с врачом, когда можно сделать прививку после болезни.
Если у вас высокая температура (выше 38) – отложите вакцинацию до стабилизации вашего самочувствия.
Если вы переболели COVID-19 после введения первой дозы – отложите введение второй вакцины на несколько месяцев.
Если вы принимаете препараты или лечение, которые влияют на иммунную систему – проконсультируйтесь со своим врачом.
Если у вас есть проблемы со свертываемостью крови – предупредите медиков об этом. В таких ситуациях врачи должны использовать иголку меньшего размера и после введения нужно сильно надавить на место укола.
Какие есть противопоказания
Единственны противопоказанием в прививке является серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины. Речь идет об аллергической реакции на один из компонентов вакцины и такая аллергия встречается у 0,01% людей. Перед вакцинацией вам нужно сообщить медикам, что вы аллергик.
Стоит отметить, что пищевые и сезонные аллергические реакции не являются противопоказанием.
Также не могут стать противопоказанием для вакцинации:
- хронические заболевания,
- беременность,
- кормление грудью (допускаются не все вакцины),
- бронхиальная астма,
- диабет,
- сердечные заболевания,
- онкология,
- аутоиммунные заболевания,
- ВИЧ
Такие пациенты входят в группу риска и им нужно вакцинироваться в первую очередь. Обязательно нужно вакцинироваться людям пожилого возраста.
Какие могут быть побочные эффекты
- Покраснение, боль и припухлость в месте введения вакцины
- Лихорадка или озноб
- Головная боль, боль в мышцах, боль в животе
- Тошнота
- Головокружение и утомляемость
- Сонливость или бессонница
Такие реакции допустимы и проходят в течение нескольких дней. Чтобы облегчить состояние, медики рекомендуют выпить обезболивающий препарат и выспаться.
Если проявление этих симптомов продолжается и через три дня после вакцинации, состояние не улучшается, а ухудшается – немедленно свяжитесь с семейным врачом.
Нужна ли изоляция после вакцинации
Нет, после введения вакцины вы можете продолжать заниматься своими обычными повседневными делами. Медики рекомендуют после введения первой и второй дозы вакцины некоторое время не посещать многолюдные места и использовать защитные маски.
Можно ли заболеть после прививки
Да, можно. Вакцинация не дает гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Однако вакцинация делает невозможным тяжелое течение заболевания и возникновение опасных осложнений. Заболеть коронавирусом от введения вакцины невозможно – это миф.
Можно ли снять маску после вакцинации
Нет, нельзя. Вакцинация не защищает вас от заболевания и других инфекций. Если вы заразитесь коронавирусом в легкой или бессимптомной форме – вы можете распространять заболевание другим людям и даже не будете знать об этом.
Напомним, ранее мы писали о том, что врач объяснила, почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом.
А также рассказывали о том, когда нужно делать вакцинацию тем, кто уже переболел коронавирусом.