Вакцинація від коронавірусу в Україні: що потрібно знати і які брати документи

Вакцинація від коронавірусу набирає обертів, і українці почали частіше звертатися за отриманням щеплення. Дехто коливається, оскільки бояться побічних ефектів і не знають, як проходить процедура вакцинації.

Що потрібно знати про вакцинацію від коронавірусу, які будуть потрібні документи і які є протипоказання – читайте в матеріалі нижче.

Де отримати вакцину

Зробити щеплення в Україні можна в багатьох місцях. Пункти вакцинації розгорнули в ТРЦ, на стадіонах, з 21 жовтня – на залізничних вокзалах. У кожній поліклініці є пункт вакцинації, записатися можна онлайн або зателефонувати своєму сімейному лікарю. У пунктах вакцинації приймають всіх бажаючих від 18 років.

Також в Україні працюють мобільні бригади вакцинації - записатися на таке щеплення можна у сімейного лікаря.

Знайти найближчий пункт вакцинації можна в єдиній медичній системі HELSI.

Які потрібні документи

Все, що вам потрібно мати з собою для вакцинації – це паспорт та ідентифікаційний код. Бажано мати з собою ручку, щоб заповнити форму – її видають на місці. Декларація з сімейним лікарем або інші документи вам не знадобляться.

Що потрібно знати перед вакцинацією

Якщо ви недавно перехворіли на коронавірус або ще хворієте і раніше не отримували щеплення – відкладіть вакцинацію на кілька місяців. Проконсультуйтеся з лікарем, коли можна зробити щеплення після хвороби.

Якщо у вас висока температура (вище 38) – відкладіть вакцинацію до стабілізації вашого самопочуття.

Якщо ви перехворіли COVID-19 після введення першої дози - відкладіть введення другої вакцини на кілька місяців.

Якщо ви приймаєте препарати або лікування, які впливають на імунну систему – проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Якщо у вас є проблеми зі згортанням крові – попередьте медиків про це. У таких ситуаціях лікарі повинні використовувати голку меншого розміру і після введення потрібно сильно натиснути на місце уколу.

Які є протипоказання

Єдиним протипоказанням в щепленні є серйозна алергічна реакція на першу дозу вакцини. Йдеться про алергічну реакцію на один з компонентів вакцини й така алергія зустрічається у 0,01% людей. Перед вакцинацією вам потрібно повідомити медикам, що ви алергік.

Варто відзначити, що харчові та сезонні алергічні реакції не є протипоказанням.

Також не можуть стати протипоказанням для вакцинації:

хронічні захворювання,

вагітність,

годування груддю (допускаються не всі вакцини),

бронхіальна астма,

діабет,

серцеві захворювання,

онкологія,

аутоімунні захворювання,

ВІЛ

Такі пацієнти входять до групи ризику і їм потрібно вакцинуватися в першу чергу. Обов'язково потрібно вакцинуватися людям похилого віку.

Які можуть бути побічні ефекти

Почервоніння, біль і припухлість в місці введення вакцини

Лихоманка або озноб

Головний біль, біль у м'язах, біль у животі

Нудота

Запаморочення і стомлюваність

Сонливість або безсоння

Такі реакції допустимі та проходять протягом декількох днів. Щоб полегшити стан, медики рекомендують випити знеболюючий препарат і виспатися.

Якщо прояв цих симптомів триває і через три дні після вакцинації, стан не поліпшується, а погіршується – негайно зв'яжіться з сімейним лікарем.

Чи потрібна ізоляція після вакцинації

Ні, після введення вакцини ви можете продовжувати займатися своїми звичайними повсякденними справами. Медики рекомендують після введення першої та другої дози вакцини деякий час не відвідувати багатолюдні місця і використовувати захисні маски.

Чи можна захворіти після щеплення

Так, можна. Вакцинація не дає гарантії, що ви не заразитеся коронавірусом. Однак вакцинація унеможливлює важкий перебіг захворювання і виникнення небезпечних ускладнень. Захворіти На коронавірус від введення вакцини неможливо - це міф.

Чи можна зняти маску після вакцинації

Ні, не можна. Вакцинація не захищає вас від захворювання та інших інфекцій. Якщо ви заразитеся коронавірусом в легкій або безсимптомній формі – ви можете поширювати захворювання іншим людям і навіть не будете знати про це.