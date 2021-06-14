Вакцинація від коронавірусу може стати щорічною: що кажуть у МОЗ

Вакцинація від коронавірусу в Україні може стати щорічною і в МОЗ вже ведуть переговори про закупівлю вакцин на 2022-2023 роки.

Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю для видання " Новий Час ".

Вакцинуватися від коронавірусу доведеться щорічно?

У міністерстві не виключають того, що вакцинація від коронавірусу стане щорічною. Однак більш точна інформація про COVID-19 стане відома після досліджень, які підтвердять точну тривалість імунітету після перших вакцинацій.

У МОЗ вже починають готуватися до щорічної вакцинації від коронавірусу і почали переговори з компаніями про закупівлі вакцин на 2022-2023 рік.

"Ми готуємося до цього і паралельно ведемо ряд переговорів про підписання контрактів на поставку вакцин в 2022-2023 роках. Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовою спільнотою (це незалежна група експертів, не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я) і відстежує позицію по всіх клінічних дослідженнях, наукових даних про тривалість поствакцинального імунітету до коронавірусної хвороби. Як тільки будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває один-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров'я щодо щорічної вакцинації та періоду, коли краще вакцинуватися", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Що про це говорять вчені

Розробники вакцин неодноразово заявляли, що всі препарати мають обмежений термін дії – в середньому до шести місяців. Однак на цей момент немає досліджень, які б підтверджували, що людині обов'язково потрібна буде бустерна доза кожні 12 місяців.

"Ми поки не бачимо даних, які дозволили б прийняти рішення про те, чи потрібні бустерні (підсилюючі імунну відповідь) дози", - заявила директор Департаменту імунізації, вакцин та біологічних препаратів ВООЗ Кейт О'Брайен.

А представник ВООЗ доктор Девід Набарро зазначив, що не варто сподіватися на те, що вірус зникне завдяки вакцинам або лікам.

"Людям доведеться навчитися жити з цим вірусом. Будуть з'являтися нові штами, будуть сплески захворювань і виникнення нових вогнищ інфекції, і нам треба до цього звикнути", - заявив Наварро в недавньому інтерв'ю.