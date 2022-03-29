Вакцинация детей во время войны: как сделать и допустимы ли перерывы между дозами

Вакцинацию детей в условиях войны в Украине также важно делать, ведь болезни никуда не деваются, а наоборот риски распространения инфекционных болезней во время войны увеличиваются. Медики отмечают, что по возможности надо и дальше делать плановые прививки, а в случае вынужденного перерыва между дозами - продолжать.

"Обнулятся" ли прививки из-за долгого перерыва?

Если перерыв между дозами больше, чем рекомендуемый в календаре прививок, это не значит, что вам придется делать все заново.

Вы сможете продолжить вакцинировать ребенка, когда будет доступ к таким услугам.

"Если вы, например прививали ребенка по календарю в 2 месяца, 4 месяца, а следующую удастся безопасно сделать только в 7 месяцев или позже то повторять ничего не надо", - пишут врачи.

Где сделать прививку

Если вы пропустили ревакцинацию от дифтерии и столбняка или имеете детей, которым нужна плановая прививка, обратитесь к своему семейному врачу.

Если переехали - в ближайший Центр первичной помощи. Найти его помогут по номеру 16-77. Даже без декларации с врачом первичная помощь будет бесплатной.

Надо ли делать первую дозу сейчас, если непонятно, когда можно будет сделать вторую

Да, прививки делать надо. Ведь уже после первой дозы начинает формироваться иммунитет и уже есть защита. Продолжить можно, когда будет возможность.

Если раньше делали французскую или бельгийскую вакцину, а сейчас есть возможность делать только бесплатную в поликлинике, индийскую?

Врачи утверждают, что все вакцины взаимозаменяемы. То есть неважно, вакцину какого производителя делать, главное, чтобы она была сделана.

⠀

"Вакцины индийского производства хорошие, качественные, проверенные и сертифицированные. Отличаются только тем, что имеют цельноклеточный коклюшный компонент, он действительно может чаще давать реакцию в виде температуры или боли в ножке, но и защищает от коклюша несколько лучше", - добавили медики.

Какие прививки входят в календарь обязательной вакцинации